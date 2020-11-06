Правительство выполнило экономический аудит и установило, что размер нереализованного потенциала Украины составляет 1 триллион долларов. Речь идет о последних 10 годах.

Известно, что в этой цифре наибольшую долю занимают полезные ископаемые. Такую информацию сообщил премьер-министр Украины на презентации результатов аудита.

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Шмыгаль отметил, что Украина может получить 409 миллиардов долларов, если правильно использует эти недра. Дело в том, что в Украине есть более 12 тысяч разведанных месторождений полезных ископаемых, однако лишь треть из них разрабатывают. "Фактически, это чуть более 4 тысяч участков, которые сегодня находятся в разработке", – добавил Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что добычу полезных ископаемых планируют увеличить не для экспорта за границу, как сырья. Это будут делать для того, чтобы получить основы для создания высокотехнологичной продукции в Украине.

У нас есть нефть и газ, у нас есть руды и драгоценные металлы,

– заверил Шмыгаль.

Как показали результаты аудита, Украина не использовала свой земельный потенциал на 85 миллиардов долларов. За время независимости Украины свободное распоряжение землей было ограничено, именно из-за этого ценность была снижена в разы. Шмыгаль сказал, что за эти 29 лет в государстве исчезло 5 миллионов гектаров земли. На этом уже подчеркивал и президент Владимир Зеленский.

Развитие орошения и инвестиций в сельское хозяйство было заторможено на десятилетия, а кое-где остановлено совсем,

– заметил Шмыгаль.

В то же время за 10 лет средняя стоимость земли сельскохозяйственного назначения за 1 гектар выросла фактически в 5 раз.

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Нереализованный потенциал других ресурсов

Шмыгаль также отметил, что есть и нереализованный потенциал Украины по использованию таких ресурсов:

водных – 12 миллиардов долларов;

лесных – 40 миллиардов долларов.

По словам премьера, проблема Украины в том, что площади лесов не расширяли, а древесину для развития собственного мебельного производства использовали мало. "Только смена ориентиров по экспорту сырья на производство собственной продукции даст стране, как минимум, 40 миллиардов долларов за 10 лет", – сказал Шмыгаль.

Также, как подтвердил премьер, Украина использовала потенциал гидроэнергетики лишь наполовину. А потенциал аквакультуры и развитие рыбного хозяйства – на четверть. Также орошение земель развито менее чем на 20% от нужного показателя. "Например, эффективная система орошения в южных областях Украины дала бы возможность увеличить урожаи в 2,5 – 3 раза и это тоже неиспользованный потенциал, который даст стране дополнительный ВВП", – подытожил Шмыгаль.