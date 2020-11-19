Украинская делегация в ТКГ по Донбассу обратилась к своим российским коллегам. Прежде всего Киев предлагает Москве интенсифицировать работу группы, в частности в сфере безопасности, политическом и гуманитарном направлениях.

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Украинская делегация в ТКГ свое обращение в Москву разместила в телеграм. Согласно заявлению, Киев предлагает Москве созвать внеочередные заседания.

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Речь идет о таких заседаниях:

Рабочей подгруппы ТКГ по вопросам безопасности,



Рабочей подгруппы ТКГ по политическим вопросам,



Рабочей подгруппы ТКГ по гуманитарным вопросам.



Мы заверяем в своей готовности работать в режиме 24/7 для ускорения рассмотрения вопросов, что уже на протяжении многих месяцев находятся на повестке дня соответствующих рабочих подгрупп ТКГ, и для принятия Трехсторонней контактной группой соответствующих решений,

– подчеркнули представители украинской делегации.

По их словам, речь идет прежде всего о вопросе разблокирования работы контрольных пунктов и по обмену пленных.

"Надеемся на понимание российской стороной степени ответственности за срыв международных договоренностей на высшем уровне, достигнутых в нормандском саммите в Париже", – констатировала делегация Украины в ТКГ.

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Что предшествовало этому заявлению