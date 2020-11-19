Украина предложила России созвать внеочередное заседание ТКГ по Донбассу
Украинская делегация в ТКГ по Донбассу обратилась к своим российским коллегам. Прежде всего Киев предлагает Москве интенсифицировать работу группы, в частности в сфере безопасности, политическом и гуманитарном направлениях.
Подробнее о заявлении Украины в ТКГ
Украинская делегация в ТКГ свое обращение в Москву разместила в телеграм. Согласно заявлению, Киев предлагает Москве созвать внеочередные заседания.
Обратите внимание Почему Украина создала план по Донбассу и какие мероприятия он включает
Речь идет о таких заседаниях:
- Рабочей подгруппы ТКГ по вопросам безопасности,
- Рабочей подгруппы ТКГ по политическим вопросам,
- Рабочей подгруппы ТКГ по гуманитарным вопросам.
Мы заверяем в своей готовности работать в режиме 24/7 для ускорения рассмотрения вопросов, что уже на протяжении многих месяцев находятся на повестке дня соответствующих рабочих подгрупп ТКГ, и для принятия Трехсторонней контактной группой соответствующих решений,
– подчеркнули представители украинской делегации.
По их словам, речь идет прежде всего о вопросе разблокирования работы контрольных пунктов и по обмену пленных.
"Надеемся на понимание российской стороной степени ответственности за срыв международных договоренностей на высшем уровне, достигнутых в нормандском саммите в Париже", – констатировала делегация Украины в ТКГ.
Актуально МИД отвергло обвинения России в попытке "дезавуировать Минские договоренности"
Что предшествовало этому заявлению
- Министры иностранных дел Франции и Германии, представители ОСБЕ призвали российскую сторону как можно скорее открыть со своей стороны контрольные пункты для движения транспорта и людей.
- Украинская сторона внесла свои предложения относительно порядка решения технических вопросов.
- Украинская делегация также продолжает настаивать на начале гуманитарного разминирования.
- Глава делегации Украины Кравчук также призвал вернуть домой к Рождеству и Новому году всех взаимно удерживаемых лиц. Он отметил, что стало бы примером высокой морали и ответственности участников, признаком их стремления договориться и относительно остальных позиций.
Поделиться новостью