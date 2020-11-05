Украина предложит создать свободную экономическую зону на Донбассе, – Кравчук
Украина предложит создать свободную экономическую зону на Донбассе в рамках особого порядка местного самоуправления. Ее планируют ввести в регионе до 2050 года.
Без нее восстановить там экономику будет невозможно. Об этом заявил глава украинской делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук, сообщает Интерфакс-Украина.
Обратите внимание ТКГ согласовала 4 новых участка разведения на Донбассе, – штаб ООС
По его словам, эта свободная экономическая зона, согласно видению ТКГ, должна действовать ориентировочно до 2050 года.
Расчеты показывают, что это время позволит привести регион Донбасса в нормальное состояние,
- отметил Кравчук.
Цель создания СЭЗ
Создание СЭЗ имеет целью:
- привлечение иностранных инвестиций;
- увеличение экспорта товаров и услуг;
- внедрение новых технологий;
- более рациональное использование природных и трудовых ресурсов.
Свободная экономическая зона: что это
Свободная экономическая зона – это часть территории Украины, на которой функционирует специальный режим экономической деятельности. На такой территории могут устанавливаться льготные таможенные, валютно-финансовые, налоговые и другие условия.
Поделиться новостью