Украина предложит создать свободную экономическую зону на Донбассе в рамках особого порядка местного самоуправления. Ее планируют ввести в регионе до 2050 года.

Без нее восстановить там экономику будет невозможно. Об этом заявил глава украинской делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук, сообщает Интерфакс-Украина.

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По его словам, эта свободная экономическая зона, согласно видению ТКГ, должна действовать ориентировочно до 2050 года.

Расчеты показывают, что это время позволит привести регион Донбасса в нормальное состояние,

- отметил Кравчук.

Цель создания СЭЗ

Создание СЭЗ имеет целью:

привлечение иностранных инвестиций;

увеличение экспорта товаров и услуг;

внедрение новых технологий;

более рациональное использование природных и трудовых ресурсов.

Свободная экономическая зона: что это

Свободная экономическая зона – это часть территории Украины, на которой функционирует специальный режим экономической деятельности. На такой территории могут устанавливаться льготные таможенные, валютно-финансовые, налоговые и другие условия.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, создание свободной экономической зоны на Донбассе будет способствовать привлечению инвестиций в регион и завершению войны. Подробнее об этом читайте здесь.