Евросоюз и Украина провели восьмую совместную видеоконференцию, посвященную оккупации Крыма. Последняя состоялась на уровне высших должностных лиц Европейской службы внешнего действия, Еврокомиссии и представителей украинской власти.

Во время нее Украина представила концепцию Крымской платформы. Об этом говорится в заявлении Европейской службы внешних действий, передает "Европейская правда".

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Кроме того, Украина обнародовала свою политику в отношении Крыма и Севастополя, включая ограничительные меры. Также стороны приветствовали дипломатические усилия, направленные на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

Было подмечено серьезное ухудшение ситуации с правами человека на полуострове, в результате чего международным организациям и субъектам прав человека все еще отказывали в доступе. Обе стороны также обменялись мнениями по ситуации в области безопасности и растущей милитаризации полуострова Российской Федерацией,

– говорится в заявлении.

В ЕС также отметили, что не признают и не будут признавать незаконную аннексию Крыма Россией.

Что известно о Крымской платформе? Это новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной с целью повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, ответа на вызовы безопасности, усиления международного давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима, а также достижения главной цели – деоккупации Крыма и возвращения его Украине. Это новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной с целью повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, ответа на вызовы безопасности, усиления международного давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима, а также достижения главной цели – деоккупации Крыма и возвращения его Украине.

Главные приоритеты Крымской платформы: