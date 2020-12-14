Украина представила в ЕС концепцию Крымской платформы: детали
Евросоюз и Украина провели восьмую совместную видеоконференцию, посвященную оккупации Крыма. Последняя состоялась на уровне высших должностных лиц Европейской службы внешнего действия, Еврокомиссии и представителей украинской власти.
Во время нее Украина представила концепцию Крымской платформы. Об этом говорится в заявлении Европейской службы внешних действий, передает "Европейская правда".
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Кроме того, Украина обнародовала свою политику в отношении Крыма и Севастополя, включая ограничительные меры. Также стороны приветствовали дипломатические усилия, направленные на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.
Было подмечено серьезное ухудшение ситуации с правами человека на полуострове, в результате чего международным организациям и субъектам прав человека все еще отказывали в доступе. Обе стороны также обменялись мнениями по ситуации в области безопасности и растущей милитаризации полуострова Российской Федерацией,
– говорится в заявлении.
В ЕС также отметили, что не признают и не будут признавать незаконную аннексию Крыма Россией.
Что известно о Крымской платформе?Это новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной с целью повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, ответа на вызовы безопасности, усиления международного давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима, а также достижения главной цели – деоккупации Крыма и возвращения его Украине.
Главные приоритеты Крымской платформы:
- Безопасность, включая свободу мореплавания.
- Обеспечение эффективности санкционных ограничений против государства-агрессора.
- Защита прав человека и международного гуманитарного права на полуострове.
- Защита образовательных, культурных, религиозных прав.
- Преодоление негативного влияния временной оккупации Крыма на экономику и окружающую среду.
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