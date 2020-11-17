Украина пригласила страны ЕС присоединиться к саммиту Крымской платформы: детали
Министерство иностранных дел обратилось к странам Евросоюза. Украина пригласила государства ЕС принять участие в учредительном саммите Крымской платформы.
Проведение учредительного собрания запланировано на первое полугодие 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба МИД.
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Представительство Евросоюза в Украине 17 ноября организовало встречу с послами стран-членов ЕС.
В мероприятии, в частности, приняли участие первая заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова, постоянный представитель президента в Крыму Антон Кориневич и председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
Джапарова прокомментировала острые проблемы в оккупированном Крыму
Во время встречи Джапарова рассказала об актуальной ситуации на оккупированном полуострове. Она также назвала самые острые проблемы, которые возникли в Крыму
- нарушения прав человека, норм международного гуманитарного права;
- ограничения свободы слова и религиозных свобод;
- расовая дискриминация;
- милитаризация;
- угрозы свободе судоходства в Черном и Азовском морях;
- вызовы безопасности более широкому региону Средиземноморья и Ближнего Востока.
Также первая заместитель министра иностранных дел представила детали Крымской платформы и пригласила страны Евросоюза присоединиться к деятельности формата и принять участие в учредительном саммите.
Что такое Крымская платформа?
23 сентября 2020 года Владимир Зеленский представил в ООН концепцию Крымской платформы. Президент призвал международных партнеров присоединиться к соответствующей инициативе по деоккупации полуострова.
Впоследствии в МИД Украины объявили о планах проведения Крымского саммита, который должен стать самым высоким уровнем международного охвата инициативы Крымская платформа. Встречу планируют в день российской оккупации Крыма – 26 февраля 2021 года.
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