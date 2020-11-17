Министерство иностранных дел обратилось к странам Евросоюза. Украина пригласила государства ЕС принять участие в учредительном саммите Крымской платформы.

Проведение учредительного собрания запланировано на первое полугодие 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

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Представительство Евросоюза в Украине 17 ноября организовало встречу с послами стран-членов ЕС.

В мероприятии, в частности, приняли участие первая заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова, постоянный представитель президента в Крыму Антон Кориневич и председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Джапарова прокомментировала острые проблемы в оккупированном Крыму

Во время встречи Джапарова рассказала об актуальной ситуации на оккупированном полуострове. Она также назвала самые острые проблемы, которые возникли в Крыму

нарушения прав человека, норм международного гуманитарного права;

ограничения свободы слова и религиозных свобод;

расовая дискриминация;

милитаризация;

угрозы свободе судоходства в Черном и Азовском морях;

вызовы безопасности более широкому региону Средиземноморья и Ближнего Востока.

Также первая заместитель министра иностранных дел представила детали Крымской платформы и пригласила страны Евросоюза присоединиться к деятельности формата и принять участие в учредительном саммите.