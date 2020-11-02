Украина пригласила Францию к платформе по деоккупации Крыма: ответ Парижа
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригласил Францию присоединиться к созданию "Крымской платформы". Соответствующий формат консолидирует усилия международного сообщества по деоккупации Крыма и защите прав человека в условиях временной оккупации РФ.
Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром Европы и иностранных дел Франции Жаном-Ивом Ле Дрианом. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
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Кулеба проинформировал французского министра о соответствующей инициативе создания "Крымской платформы". По его словам, международному сообществу нужно комплексно посмотреть на проблему незаконной оккупации полуострова и ее последствий.
Ответ Франции
Министр иностранных дел Франции Ле Дриан выразил благодарность за приглашение присоединиться к платформе по деоккупации Крыма. Он заверил, что позиция Франции относительно непризнания аннексии Крыма будет продолжаться в дальнейшем, как и соответствующая политика мер против России.
Согласно информации Минздрава, французская сторона рассмотрит приглашение об участии в "Крымской платформе".
Что такое "Крымская платформа"?
В конце сентября 2020 года в МИД Украины сообщили о планах проведения Крымского саммита, который должен стать самым высоким уровнем международного охвата инициативы "Крымская платформа". Встречу планируют провести в день российской оккупации Крыма – 26 февраля 2021 года.
Ранее президент Украины представил в ООН концепцию "Крымской платформы" и предложил международным партнерам присоединиться к инициативе по деоккупации полуострова.
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