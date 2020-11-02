Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригласил Францию присоединиться к созданию "Крымской платформы". Соответствующий формат консолидирует усилия международного сообщества по деоккупации Крыма и защите прав человека в условиях временной оккупации РФ.

Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром Европы и иностранных дел Франции Жаном-Ивом Ле Дрианом. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Кулеба проинформировал французского министра о соответствующей инициативе создания "Крымской платформы". По его словам, международному сообществу нужно комплексно посмотреть на проблему незаконной оккупации полуострова и ее последствий.

Ответ Франции

Министр иностранных дел Франции Ле Дриан выразил благодарность за приглашение присоединиться к платформе по деоккупации Крыма. Он заверил, что позиция Франции относительно непризнания аннексии Крыма будет продолжаться в дальнейшем, как и соответствующая политика мер против России.

Согласно информации Минздрава, французская сторона рассмотрит приглашение об участии в "Крымской платформе".