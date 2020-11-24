Украина пригласила присоединиться к Крымской платформе еще одну страну
В Киеве 24 ноября прошла встреча первого заместителя главы МИД Украины Эмине Джапаровой с госпожой послом Черногории Драгицей Понорац. На ней Джапарова пригласила Черногорию присоединиться к Крымской платформе.
Госпожа посол Драгица Понорац заявила о четкой позиции Черногории относительно непризнания временной оккупации Россией Крыма. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.
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В ведомстве добавили, что Черногория также активно поддерживает европейские и евроатлантические стремления Украины и присоединяется к европейским санкциям против России.
Заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова выразила благодарность за поддержку и проинформировала о нарушениях прав человека и милитаризацию Крыма со стороны России.
Она также представила видение Украины о начале Крымской платформы и пригласила черногорскую сторону присоединиться к ее работе,
– отметили в МИД.
К слову, Украина планирует провести первый саммит в рамках Крымской платформы в мае 2021 года. Однако для этого должна быть благоприятная эпидемиологическая ситуация.
Что известно о Крымской платформе?
23 сентября 2020 года Владимир Зеленский представил в ООН концепцию Крымской платформы. Президент призвал международных партнеров присоединиться к инициативе по деоккупации полуострова.
Участие стран в Крымской платформе: основное
- Недавно Украина пригласила присоединиться к ней Кипр. В ответ кипрская сторона пообещала придерживаться позиции непризнания временной оккупации Крыма Россией.
- Желание присоединиться к Крымской платформе выразила и Эстония. Приглашение получила также Германия и Франция.
- А свое согласие уже выразили США, Великобритания, Турция, Словакия и Словения.
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