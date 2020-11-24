В Киеве 24 ноября прошла встреча первого заместителя главы МИД Украины Эмине Джапаровой с госпожой послом Черногории Драгицей Понорац. На ней Джапарова пригласила Черногорию присоединиться к Крымской платформе.

Госпожа посол Драгица Понорац заявила о четкой позиции Черногории относительно непризнания временной оккупации Россией Крыма. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

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В ведомстве добавили, что Черногория также активно поддерживает европейские и евроатлантические стремления Украины и присоединяется к европейским санкциям против России.

Заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова выразила благодарность за поддержку и проинформировала о нарушениях прав человека и милитаризацию Крыма со стороны России.

Она также представила видение Украины о начале Крымской платформы и пригласила черногорскую сторону присоединиться к ее работе,

– отметили в МИД.

К слову, Украина планирует провести первый саммит в рамках Крымской платформы в мае 2021 года. Однако для этого должна быть благоприятная эпидемиологическая ситуация.

Что известно о Крымской платформе? 23 сентября 2020 года Владимир Зеленский представил в ООН концепцию Крымской платформы. Президент призвал международных партнеров присоединиться к инициативе по деоккупации полуострова.

Участие стран в Крымской платформе: основное