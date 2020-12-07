Заместитель главы МИД Эмине Джапарова заявила, что Украина принципиально будет приглашать Россию к участию в Крымской платформе, как государство-оккупанта. Также будут приглашать партнеров Украины и различные международные организации.

О том, какой будет Крымская платформа и кто будет привлечен к участию в ней, Эмине Джапарова рассказала в интервью изданию ТСН.

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Россия в Крымской платформе

Дипломатка заявила, что как государство-оккупант Россия должна быть приглашена к Крымской платформе. Это принципиальная позиция Украины, а Россия ответственна за оккупацию и ее последствия.

Впрочем, ни для кого не является секретом позиция России по этому поводу. Поэтому у нас есть большие сомнения, что она согласится участвовать в этой платформе. И мы считаем, что это приглашение Россия должна получить,

– заявила заместитель главы МИД.

Кого еще пригласят к платформе

Эмине Джапарова сообщила, что около 10 различных государств положительно восприняли приглашение участвовать в платформе. Украина планирует использовать эту поддержку.

"Например, через группы-дружбы Украины с другими странами, когда депутаты-члены парламентов других стран могут стать теми голосами, которые будут артикулировать оккупацию, ее последствия", – сообщила украинская дипломатка.

Впрочем, Украина не собирается ограничиваться только государствами партнерами. Также будут приглашать участвовать парламентские ассамблеи:

Совет Европы,

НАТО

ОБСЕ.

Кто уже заявил о готовности присоединиться: