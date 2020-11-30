Россия примет участие в переговорах в рамках "Крымской площадки", где будут говорить о деоккупации полуострова. Украинская сторона уже объявила об этом официально и ищет соответствующую форму приглашения.

По мнению Украины, Россия должна принять участие в переговорах. Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джеппар, пишет "Радио Свобода".

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Джеппар пояснила, что именно Россия оккупировала Крым и несет полную ответственность за ситуацию на полуострове.

Однозначно, будем приглашать. Мы это уже объявили. Мы ищем подходящую форму приглашения. Мы считаем, что это страна номер один которая должна участвовать в подобных форматах,

– отметила Джеппар.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о планах проведения саммита Крымской платформы. Это должно произойти в мае 2021 года в Киеве.

Что известно о Крымской платформе

В конце сентября 2020 года в МИД Украины сообщили о планах проведения Крымского саммита, который должен стать самым высоким уровнем международного охвата инициативы Крымская платформа .

. Ранее президент Украины представил в ООН концепцию Крымской платформы и предложил международным партнерам присоединиться к инициативе по деоккупации полуострова .

. В октябре 2020 года о своей заинтересованности в этом переговорном процессе заявила Польша. Официальный Киев также ожидает присоединения к платформе с деоккупации Крыма Турции, Малайзии, Словакии, Великобритании и других стран.

с деоккупации Крыма Турции, Малайзии, Словакии, Великобритании и других стран. В Кремле не раз указывали на то, что вопрос Крыма закрыт и Россия не намерена включать его в международные переговоры.

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