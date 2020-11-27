Украина присоединилась к санкциям Евросоюза против ИГИЛ и "Аль-Каиды"
Украина и еще 10 стран, среди которых Молдова, Армения и Грузия присоединились к санкциям ЕС против Исламского государства и террористической организации "Аль-Каида". Это решение продлевает действие санкций, которые приняли еще в 2016 году.
Ограничительные меры против ИГИЛ и "Аль-Каиды" будут действовать до 31 октября 2021 года. Об этом говорится в Декларации высокого представителя ЕС, которую опубликовали на сайте Европейского Совета.
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Кто еще присоединился к санкциям ЕС
- Северная Македония;
- Черногория;
- Сербия;
- Албания;
- Босния и Герцеговина;
- Исландия;
- Лихтенштейн.
Государства обеспечат, чтобы их национальная политика соответствовала этому решению Совета. Европейский Союз принимает во внимание это обязательство и приветствует его,
– говорится в сообщении.
Что предусматривают ограничения
Санкции вводят жесткие ограничения на торговлю или поставку ИГИЛ и "Аль-Каиде" любого оружия, товаров военного или двойного назначения, а также запчастей к ним или любую техническую помощь по их обслуживанию.
Ограничения также запрещают торговлю нефтью и нефтепродуктами. Невозможна любая форма финансовой поддержки, в частности займы и кредиты.
Членам ИГИЛ и "Аль-Каиды" запрещен въезд на территорию Евросоюза. Кроме того, ограничения распространяются также на граждан стран ЕС, которые принадлежат к этим террористическим организациям.
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