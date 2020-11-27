Украина и еще 10 стран, среди которых Молдова, Армения и Грузия присоединились к санкциям ЕС против Исламского государства и террористической организации "Аль-Каида". Это решение продлевает действие санкций, которые приняли еще в 2016 году.

Ограничительные меры против ИГИЛ и "Аль-Каиды" будут действовать до 31 октября 2021 года. Об этом говорится в Декларации высокого представителя ЕС, которую опубликовали на сайте Европейского Совета.

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Кто еще присоединился к санкциям ЕС

Северная Македония;

Черногория;

Сербия;

Албания;

Босния и Герцеговина;

Исландия;

Лихтенштейн.

Государства обеспечат, чтобы их национальная политика соответствовала этому решению Совета. Европейский Союз принимает во внимание это обязательство и приветствует его,

– говорится в сообщении.

Что предусматривают ограничения

Санкции вводят жесткие ограничения на торговлю или поставку ИГИЛ и "Аль-Каиде" любого оружия, товаров военного или двойного назначения, а также запчастей к ним или любую техническую помощь по их обслуживанию.

Ограничения также запрещают торговлю нефтью и нефтепродуктами. Невозможна любая форма финансовой поддержки, в частности займы и кредиты.

Членам ИГИЛ и "Аль-Каиды" запрещен въезд на территорию Евросоюза. Кроме того, ограничения распространяются также на граждан стран ЕС, которые принадлежат к этим террористическим организациям.

Обратите внимание! Во всех странах Евросоюза строго преследуют любую деятельность, связанную с терроризмом. Говорится о пропаганде насилия и экстремизма, а также рекрутинге.