В Евросоюзе действуют санкции в отношении граждан и структур России, ответственных за кибератаку на Бундестаг в 2015 году. К этим санкциям присоединилась Украина и еще 6 стран мира.

В Евросоюзе назвали санкции своим "обязательствам". Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Хосеп Боррель в своем заявлении.

Интересно ЕС наказал Россию санкциями за кибератаку на Бундестаг

Какие страны присоединились к решению о санкциях

Республика Северная Македония;

Черногория;

Албания;

Исландия;

Норвегия;

Грузия;

Украина.

Что известно о санкциях Евросоюза

Совет ЕС принял решение о введении санкций 22 октября 2020 года. Решение касается, в частности, следующих лиц:

руководителя Главного разведывательного управления России Игоря Костюкова ;

; офицера военной разведки 85-го Главного центра специальных служб ГРУ России Дмитрия Бадина, он непосредственно участвовал в проведении кибератаки.

► Коротко об атаке

С 30 апреля по 20 мая 2015 года длилась хакерская атака на Бундестаг. Тогда злоумышленники получили доступ к важным документам – не менее 16 гигабайт данных. В частности, получили масштабный архив переписки депутатов немецкого парламента.

Сразу же в конце атаки, в мае, Федеральная прокуратура Германии выдала международный ордер на арест россиянина Бадина.