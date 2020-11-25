Атака на Бундестаг: Украина и еще 6 стран присоединились к санкциям ЕС против России
В Евросоюзе действуют санкции в отношении граждан и структур России, ответственных за кибератаку на Бундестаг в 2015 году. К этим санкциям присоединилась Украина и еще 6 стран мира.
В Евросоюзе назвали санкции своим "обязательствам". Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Хосеп Боррель в своем заявлении.
Интересно ЕС наказал Россию санкциями за кибератаку на Бундестаг
Какие страны присоединились к решению о санкциях
- Республика Северная Македония;
- Черногория;
- Албания;
- Исландия;
- Норвегия;
- Грузия;
- Украина.
Что известно о санкциях Евросоюза
Совет ЕС принял решение о введении санкций 22 октября 2020 года. Решение касается, в частности, следующих лиц:
- руководителя Главного разведывательного управления России Игоря Костюкова;
- офицера военной разведки 85-го Главного центра специальных служб ГРУ России Дмитрия Бадина, он непосредственно участвовал в проведении кибератаки.
► Коротко об атаке
С 30 апреля по 20 мая 2015 года длилась хакерская атака на Бундестаг. Тогда злоумышленники получили доступ к важным документам – не менее 16 гигабайт данных. В частности, получили масштабный архив переписки депутатов немецкого парламента.
Сразу же в конце атаки, в мае, Федеральная прокуратура Германии выдала международный ордер на арест россиянина Бадина.
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