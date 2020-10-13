Украина приняла решение присоединиться к санкциям Евросоюза, которые ввели против белорусских чиновников. В МИД говорят, что выступают с ЕС "общим фронтом"

Если будут новые санкции – Киев готов присоединиться

Также Киев рассмотрит вопрос присоединения к новым санкционным ограничениям, если они появятся. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга, информирует 24 канал.

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Наша позиция по Беларуси есть с первого дня начала этого кризиса последовательная и четкая: мы присоединились к соответствующим заявлениям Евросоюза. Что касается тех санкций, которые уже ввели, – мы к ним присоединимся. Что касается любых новых санкций, то мы будем действовать по алгоритму,

– рассказал глава МИД.



Сначала новые санкции должен рассмотреть ЕС и принять их, а уже тогда шаг – за Украиной, пояснил Кулеба.



Чиновник отметил, что пример Беларуси показывает, как работает конвергенция внешних политик ЕС и Украины. И Брюссель, и Киев "выступают единым фронтом".

ЕС принял санкции против Беларуси в начале октября

Отметим, что ЕС принял санкции против 40 белорусских чиновников еще в начале октября. Однако действующего самопровозглашенного президента Лукашенко в перечне не было.

По мнению министра иностранных дел Германии Гайко Мааса санкции не особо повлияли на режим Лукашенко: насилие в стране продолжается, власть на уступки не идет. Поэтому Маас предлагает новые санкционные ограничения, которые бы на этот раз касались самого Лукашенко.

Интересно! Беларусь в ЕС в долгу не осталась: почти молниеносно ввела санкции против европейских чиновников. То же сделали и в России – в рамках союзнических договоренностей.