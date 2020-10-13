Украина присоединится к санкциям ЕС против Беларуси, - Кулеба
Украина приняла решение присоединиться к санкциям Евросоюза, которые ввели против белорусских чиновников. В МИД говорят, что выступают с ЕС "общим фронтом"
Если будут новые санкции – Киев готов присоединиться
Также Киев рассмотрит вопрос присоединения к новым санкционным ограничениям, если они появятся. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга, информирует 24 канал.
К теме В Совете ЕС объяснили, при каком условии введут санкции против Лукашенко
Наша позиция по Беларуси есть с первого дня начала этого кризиса последовательная и четкая: мы присоединились к соответствующим заявлениям Евросоюза. Что касается тех санкций, которые уже ввели, – мы к ним присоединимся. Что касается любых новых санкций, то мы будем действовать по алгоритму,
– рассказал глава МИД.
Сначала новые санкции должен рассмотреть ЕС и принять их, а уже тогда шаг – за Украиной, пояснил Кулеба.
Чиновник отметил, что пример Беларуси показывает, как работает конвергенция внешних политик ЕС и Украины. И Брюссель, и Киев "выступают единым фронтом".
ЕС принял санкции против Беларуси в начале октября
Отметим, что ЕС принял санкции против 40 белорусских чиновников еще в начале октября. Однако действующего самопровозглашенного президента Лукашенко в перечне не было.
По мнению министра иностранных дел Германии Гайко Мааса санкции не особо повлияли на режим Лукашенко: насилие в стране продолжается, власть на уступки не идет. Поэтому Маас предлагает новые санкционные ограничения, которые бы на этот раз касались самого Лукашенко.