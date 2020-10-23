Аваков заявил, что Украина сделала "все, что могла" во время аннексии Крыма
Министр внутренних дел Арсен Аваков убежден, что во время силового захвата Крыма Россией Украина сделала все возможное. Мол, таковы были тогдашние сила и возможности нашего государства.
О реакции украинских властей на процесс аннексии Крыма в 2014 году Арсен Аваков высказался на специальном Киевском форуме безопасности в Италии, передает Укринформ.
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Я различаю политическую риторику и факты. А факты того времени говорили о том, что Украина имела предел своих возможностей и сил, чтобы идти на те или иные шаги. Исходя из этого и стоит оценивать то время,
- подчеркнул глава МВД.
Он также отметил, что тема аннексии Крыма не может быть предметом публичных дебатов, а является предметом серьезного разбора ситуации, после которого и можно будет делать выводы.
"Можно будет оценить – что могли, а чего не могли. Я считаю, что тогда украинцы сделали все, что могли, защищая себя", – заявил Арсен Аваков.
Почему опять заговорили на эту тему?
Тема аннексии Крыма и возможной "сдачи" полуострова снова стала актуальной после выступления Владимира Зеленского в Верховной Раде 20 октября. Президент заявил, что те, кто без боя сдал Крым, должны нести ответственность.
В политических кругах в якобы сдаче полуострова часто обвиняют Петра Порошенко, Александра Турчинова и Арсения Яценюка, реже Арсена Авакова. Именно они пришли к власти после Революции Достоинства и в начале агрессии России.