Министр внутренних дел Арсен Аваков убежден, что во время силового захвата Крыма Россией Украина сделала все возможное. Мол, таковы были тогдашние сила и возможности нашего государства.

О реакции украинских властей на процесс аннексии Крыма в 2014 году Арсен Аваков высказался на специальном Киевском форуме безопасности в Италии, передает Укринформ.

К слову В СНБО не исключают военной эскалации России против Украины в ближайшее время

Я различаю политическую риторику и факты. А факты того времени говорили о том, что Украина имела предел своих возможностей и сил, чтобы идти на те или иные шаги. Исходя из этого и стоит оценивать то время,

- подчеркнул глава МВД.

Он также отметил, что тема аннексии Крыма не может быть предметом публичных дебатов, а является предметом серьезного разбора ситуации, после которого и можно будет делать выводы.

"Можно будет оценить – что могли, а чего не могли. Я считаю, что тогда украинцы сделали все, что могли, защищая себя", – заявил Арсен Аваков.