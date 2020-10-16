Украина по состоянию на 16 октября не соответствует критериям Евросоюза по контролю за распространением коронавируса. Поэтому путешествия в Европу для украинцев пока недоступны.

Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает Интерфакс-Украина. он добавил, что Совет Европы принял единые индикаторы эпидемиологической безопасности для стран.

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Какие показатели для путешествий ввели в ЕС

Ключевые показатели – охват тестированием, заболеваемость и количество положительных результатов среди проведенных тестов. На основе показателей формируются "зеленый", "желтый" и "красный" уровни безопасности, а также "серый" – для стран, которые не соответствуют показателю охвата тестированием,

- пояснил Ляшко.

Обратите внимание. Охват тестированием – это количество проведенных тестов на 100 тысяч населения в течение недели.

Кто может путешествовать в ЕС

Граждане стран с "зеленым" уровнем безопасности могут путешествовать в ЕС.

Для граждан из стран с "желтым" и "красным" уровнями устанавливают ограничения.

Граждане из стран "серой зоны" не могут путешествовать.

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Каким критериям не соответствует Украина

Страны, где показатель охвата тестированием меньше чем 300 на 100 тысяч населения, попадают в "серую зону". В Украине этот показатель – 120 на 100 тысяч населения.

Количество положительных тестов в стране не должно превышать 4% от всех исследований. В Украине этот показатель – 18%.

Инцидентность не должна превышать 25 случаев на 100 тысяч населения. В Украине – 179 случаев на 100 тысяч человек.

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