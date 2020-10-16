Украина в "серой зоне": Ляшко объяснил, почему путешествия в ЕС недоступны
Украина по состоянию на 16 октября не соответствует критериям Евросоюза по контролю за распространением коронавируса. Поэтому путешествия в Европу для украинцев пока недоступны.
Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает Интерфакс-Украина. он добавил, что Совет Европы принял единые индикаторы эпидемиологической безопасности для стран.
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Какие показатели для путешествий ввели в ЕС
Ключевые показатели – охват тестированием, заболеваемость и количество положительных результатов среди проведенных тестов. На основе показателей формируются "зеленый", "желтый" и "красный" уровни безопасности, а также "серый" – для стран, которые не соответствуют показателю охвата тестированием,
- пояснил Ляшко.
Кто может путешествовать в ЕС
- Граждане стран с "зеленым" уровнем безопасности могут путешествовать в ЕС.
- Для граждан из стран с "желтым" и "красным" уровнями устанавливают ограничения.
- Граждане из стран "серой зоны" не могут путешествовать.
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Каким критериям не соответствует Украина
- Страны, где показатель охвата тестированием меньше чем 300 на 100 тысяч населения, попадают в "серую зону". В Украине этот показатель – 120 на 100 тысяч населения.
- Количество положительных тестов в стране не должно превышать 4% от всех исследований. В Украине этот показатель – 18%.
- Инцидентность не должна превышать 25 случаев на 100 тысяч населения. В Украине – 179 случаев на 100 тысяч человек.
Коронавирус в Украине: последние новости
- За сутки 15 октября в Украине зафиксировали 106 смертей от коронавируса.
- При этом COVID-19 подтвердили в 5 992 человек. Растет число госпитализированных. Наиболее неблагоприятной является ситуация на Харьковщине.
- Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов рассказал, что заболел коронавирусом.
- Также коронавирусом заболел депутат Николай Тищенко. Он ушел на больничный.