Украину засыпало снегом: в каких областях его больше всего – фото
В течение прошлых суток, 22 ноября, в 9 областях падал снег. На Луганщине высота снежного покрова достигает 12 сантиметров.
В некоторые регионы Украины пришла настоящая зима – с морозом и снегом. В течение 21 ноября снежило в 9 областях. Об этом свидетельствует информация в фейсбуке Укргидрометцентра.
Читайте также Сумщину засыпало снегом: сказочные фото
Благодаря малоподвижному фронту, который "зажат" между двумя антициклонами, за прошедшие сутки (21 ноября – 24 канал) на Левобережье нашей страны выпадал снежок,
– говорится в сообщении.
Где по состоянию на 22 ноября больше всего снега
- в Луганской области – 12 сантиметров;
- в Харьковской и Полтавской областях местами намело по 8 – 9 сантиметров.
Кроме того, снег лежит в Черниговской, Киевской, Сумской, Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областях.
Сколько снега нападало в областях Украины / Карта Укргидрометцентра
Водителей и пешеходов призывают быть внимательными и осторожными, так как на дорогах – гололедица.
Снег на Полтавщине: Фото Ольги Козиной, Оксаны Зелик, Юрия Бойко
Поделиться новостью