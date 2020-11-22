В течение прошлых суток, 22 ноября, в 9 областях падал снег. На Луганщине высота снежного покрова достигает 12 сантиметров.

В некоторые регионы Украины пришла настоящая зима – с морозом и снегом. В течение 21 ноября снежило в 9 областях. Об этом свидетельствует информация в фейсбуке Укргидрометцентра.

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Благодаря малоподвижному фронту, который "зажат" между двумя антициклонами, за прошедшие сутки (21 ноября – 24 канал) на Левобережье нашей страны выпадал снежок,

– говорится в сообщении.

Где по состоянию на 22 ноября больше всего снега

в Луганской области – 12 сантиметров;

в Харьковской и Полтавской областях местами намело по 8 – 9 сантиметров.

Кроме того, снег лежит в Черниговской, Киевской, Сумской, Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областях.



Сколько снега нападало в областях Украины / Карта Укргидрометцентра

Водителей и пешеходов призывают быть внимательными и осторожными, так как на дорогах – гололедица.

Обратите внимание! Синоптик Леонид Горбань рассказал, что погода в Украине в декабре будет нестабильной. В начале месяца столбики термометров поднимутся выше 0 градусов. Однако уже с середины декабря ударят морозы. На Новый год будет оттепель и дожди.

Снег на Полтавщине: Фото Ольги Козиной, Оксаны Зелик, Юрия Бойко