Оккупанты на Донбассе 30 октября цинично сорвали перемирие, обстреляв позиции украинских защитников. В результате коварного обстрела двое украинских военных погибли. Из-за этого Украина инициировала экстренное заседание ТКГ. Во время переговоров стороны договорились вернуться к соблюдению режима прекращения огня.

Украина потребовала от России и запросила помощи у ОБСЕ, принять немедленные меры по прекращению нарушения режима прекращения огня. Об этом говорится в сообщении украинской делегации в ТКГ на фейсбук-странице.

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Результаты переговоров

Обсудили обстрелы, которые имели место и привели к трагическим последствиям и договорились соблюдать режим тишины.

Обсудили меры по предотвращению дальнейших случаев нарушения огня.

Договорились продолжить консультации на следующем заседании ТКГ, которое запланировано на 10 ноября 2020 года.

Глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик поддержал намерения сторон придерживаться режима прекращения огня.

Замечания Украины

В украинской делегации намекнули на то, что гарантии договоренностей могут действовать лишь тогда, когда Россия, которая стоит за боевиками на Донбассе, даст свое согласие.

Остается вопрос: понимают ли наши визави уровень своей ответственности относительно возможной эскалации вооруженного конфликта,

– говорится в сообщении украинской делегации.

Что известно об очередном срыве договоренностей

30 октября в 00:28 пророссийские боевики совершили обстрел вблизи Водяного. Враг использовал АГС и подствольные гранатометы.

В результате обстрела погибли двое военнослужащих ВСУ.

Нарушение режима прекращения огня было остановлено с использованием координационного механизма.