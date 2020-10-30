Экстренное заседание ТКГ из-за гибели военных на Донбассе: о чем договорились
Оккупанты на Донбассе 30 октября цинично сорвали перемирие, обстреляв позиции украинских защитников. В результате коварного обстрела двое украинских военных погибли. Из-за этого Украина инициировала экстренное заседание ТКГ. Во время переговоров стороны договорились вернуться к соблюдению режима прекращения огня.
Украина потребовала от России и запросила помощи у ОБСЕ, принять немедленные меры по прекращению нарушения режима прекращения огня. Об этом говорится в сообщении украинской делегации в ТКГ на фейсбук-странице.
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Результаты переговоров
- Обсудили обстрелы, которые имели место и привели к трагическим последствиям и договорились соблюдать режим тишины.
- Обсудили меры по предотвращению дальнейших случаев нарушения огня.
- Договорились продолжить консультации на следующем заседании ТКГ, которое запланировано на 10 ноября 2020 года.
Глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик поддержал намерения сторон придерживаться режима прекращения огня.
Замечания Украины
В украинской делегации намекнули на то, что гарантии договоренностей могут действовать лишь тогда, когда Россия, которая стоит за боевиками на Донбассе, даст свое согласие.
Остается вопрос: понимают ли наши визави уровень своей ответственности относительно возможной эскалации вооруженного конфликта,
– говорится в сообщении украинской делегации.
Что известно об очередном срыве договоренностей
- 30 октября в 00:28 пророссийские боевики совершили обстрел вблизи Водяного. Враг использовал АГС и подствольные гранатометы.
- В результате обстрела погибли двое военнослужащих ВСУ.
- Нарушение режима прекращения огня было остановлено с использованием координационного механизма.
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