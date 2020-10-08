Делегация Украины в ОБСЕ доказала, что причиной пожара возле Попасной на Луганщине был умышленный поджог со стороны пророссийских боевиков. Об этом свидетельствуют метеорологические данные, а также фото и видео с территорий возгораний.

Украина доказала причастность боевиков к пожару на Луганщине

Доказательства украинская сторона привела во время очередного заседания Форума безопасности сотрудничества ОБСЕ в Вене 8 октября, сообщает Укринформ.

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По словам заместителя постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игоря Лоссовского, трассирующие снаряды, которые применялись во время вооруженных провокаций российских оккупационных сил, вызвали сильные пожары.

Также есть доказательства того, что крупные пожары вдоль линии фронта были намеренно вызваны российскими вооруженными формированиями,

– заявил Лоссовский.

Он также отметил, что бесспорным свидетельством умышленных действий вооруженных формирований РФ являются фотоматериалы последствий пожара возле Попасной, которые получила украинская сторона СЦКК.

О чем свидетельствуют данные о погоде, фото- и видеоматериалы

Представитель делегации Украины рассказал: в соответствии с объективными официальными данными украинской метеослужбы по состоянию на 1 – 3 октября 2020 года возле Попасной было западное направление ветра с юго-востока и востока. Ветер разгонялся до 4 – 6 метров за секунду.

Установленные там средства видео-и фотофиксации позволяют оценить общую площадь возгорания к северу и югу от дороги Т0504.

В подтверждение своих слов Лоссовский показал фото, датированные 3 октябрем. Их легко привязать по направлению и карте к указанной дороге. А самое важное, они свидетельствуют об умышленном поджоге со стороны российских формирований. Кроме того, он показал видео, как боевики поджигали сухую траву вблизи позиций ВСУ.

Фиксируется четкая линия фронта пожара – как с Северной, так и с южной стороны дороги – которая начинается перед позициями незаконных вооруженных формирований РФ. Это возможно только при одновременном поджоге в нескольких местах и на одной линии,

– добавил заместитель главы миссии Украины при ОБСЕ.

По его словам, нереальной является версия об одном и случайном источнике огня. Ведь при таком направлении и силе ветра фронт начала пожара имел бы видимые небольшие очаги пожара, которые бы расширялись по направлению ветра.

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Обратите внимание! На территории Луганской области в течение недели продолжалось тушение пожаров, которые возникли 30 сентября и 1 октября. Самая сложная ситуация была вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов. По предварительным оценкам, ориентировочная площадь, пройденная огнем, составляет более 20 тысяч гектаров. О лесных пожарах на Луганщине читайте по ссылке.