Украине вместе с партнерами удалось сорвать попытку России легитимизировать представителей оккупационных администраций на Донбассе. Кремль для этого хотел использовать формат Арриа в рамках Совета безопасности ООН. Правда, пропагандистские СМИ убеждали, что речь идет о выступлении боевиков на официальном заседании Совбеза.

Подробнее о срыве попытки России легализовать боевиков

Вышеупомянутое заседание будут бойкотировать не только Украина, а и США, Великобритания, Франция, ФРГ, Эстония и Бельгия. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает "Интерфакс-Украина".

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"То есть все, кроме РФ, страны-участницы ОБСЕ, которые входят сегодня в Совбез. Это важный сигнал, ведь ОБСЕ участвует в переговорном процессе в рамках ТКГ", – отметил глава украинского МИД.

По его словам, благодаря принципиальной позиции украинских партнеров в Совбезе ООН, "русскую PR-акцию даже не будут транслировать на официальных ресурсах ООН".

Это четкий ответ на попытки России манипулировать международными площадками и форматами для распространения своей пропаганды. Я благодарен партнерам, в частности Германии и Франции как участникам нормандского формата, за крепкую солидарную позицию в поддержку Украины,

– подчеркнул Кулеба.

Что об этом говорит делегация Украины в ТКГ

В украинской делегации для участия в ТКГ также выразили позицию относительно попыток России "обеспечить резонансное сопровождение события, которое они анонсировали как первое в истории участие представителей "ЛНР" и "ДНР" в заседании Совета Безопасности ООН". Соответствующее сообщение появилось в телеграм-канале делегации.

Такая попытка провести громкое мероприятие по легитимизации боевиков, по мнению делегации Украины в ТКГ, может означать:

ответственные в России за внешнюю политику понимают степень своей ответственности за только частичное исполнение, а, может, и срыв договоренностей, которые в прошлом году достигли в нормандском формате в Париже;

эти лица пытаются переложить собственную вину на Украину, Францию ​​и ФРГ;

такие попытки проваливаются раз за разом и способны привести лишь к укреплению связей между государствами и международными организациями, которых пытается обвинить РФ.

Добавим, что российские представители уже успели обвинить Францию ​​и ФРГ в "... подыгрывании Украине" и поставили под сомнение способность этих стран выступать посредниками в нормандском формате".

Украинская делегация для участия в ТКГ напоминает, что проведение до конца текущего года новой встречи на высшем уровне в нормандском формате остается единственной возможностью для РФ предотвратить международную изоляцию и выполнить договоренности, по которым она взяла на себя ответственность,

– подытожили представители Украины в ТКГ.



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