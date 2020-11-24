В Венедиктовой создадут мобильные группы для расследования преступлений на Донбассе
Офис генерального прокурора собирается создать 6 мобильных групп для расследования преступлений на Донбассе. Таким образом в Венедиктовой хотят усовершенствовать методику расследования, активизировать его и найти новые доказательства.
Сейчас рассматривают вариант создания 6 мобильных групп сроком действия на полгода и с распределением их работы по территориальному принципу. Об этом в интервью "Зеркалу недели" рассказал заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов.
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Мы планируем запустить новый инструмент – мобильные группы.
Предполагается, что они будут фиксировать грубые нарушения международных гуманитарных норм и прав человека, которые имели место в определенный период времени на конкретной территории. Речь идет о территориях, освобожденных в 2014–2015 годах,
– подчеркнул он.
По словам Мамедова, несмотря на то, что прошло более 5 лет, на месте событий могут оставаться доказательства, важные для расследований, свидетели и жертвы, которые помогут восстановить хронологию событий.
Как будут делить группы и кто в них войдет
Разделять мобильные группы планируют по территориальному принципу.
Например, одна группа – Авдеевка – Красногоровка – Марьинка Донецкой области, вторая – Мариуполь и тому подобное,
– объяснил Мамедов.
В такие миссии по установлению фактов должны входить прокурор, следователь, а в отдельных случаях и эксперты – судебно-медицинские, баллисты, экологи и представители Минобороны.
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