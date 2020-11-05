Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, что Украина планирует создать свободную экономическую зону не только на Донбассе, но и в одной из западных областей.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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Мы планируем создать не только свободную экономическую зону на Донбассе, но и еще другую свободную экономическую зону на Западной Украине,

– подчеркнул Ермак.

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