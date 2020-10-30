Украина 30 октября инициирует экстренное заседание подгруппы по безопасности в Трехсторонней контактной группе. Все из-за обострения ситуации на Донбассе и гибели украинских военных.

Как отреагировала украинская делегация в ТКГ Оккупанты остановили режим "тишины", использовав координационный механизм. Об этом сообщили в пресс-службе украинской делегации в телеграмме. К теме Ситуация на Донбассе обострилась: двое украинских военных погибли Из-за ночных обстрелов, в результате которых погибли украинские защитники, состоится экстренное заседание подгруппы в ТКГ. Кроме этого, украинская делегация выразила соболезнования украинским солдатам, погибшим за Украину. Что происходило на Донбассе в течение 29-30 октября: В течение суток 29 октября пророссийские наемники 5 раз нарушили перемирие на Донбассе. Оккупанты прицельно обстреливали позиции ВСУ и запускали беспилотник.

В результате двое украинских военных получили ранения.

Ночью 30 октября боевики открыли прицельный огонь возле Водяного. К сожалению, двое бойцов ВСУ погибли.