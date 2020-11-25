Об отношениях Украины и США, Джозефа Байдена и Дональда Трампа – в программе "Что это было" с Сергеем Лещенко и Евгенией Моторевской говорили журналистка Наталья Гуменюк и депутат VII и VIII созыва Виктор Чумак.

Также обсуждали, как Украине построить прочные отношения с США. В эфире 24 канала Чумак рассказал, что для этого в Украине должна быть четкая стратегия государственной политики, направленная не только на хорошие взаимоотношения с США, но и с Европой. Но и этого может оказаться мало.

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Какой будет политика Байдена

Виктор Чумак: Джозеф Байден рассказал о своих первых шагах в США и заявил, что третьего срока Барака Обамы не будет. Команда Байдена – это очень профессиональные люди, это карьерные профессионалы в области политики и чиновничества. Поэтому эти слова я воспринимаю как то, что мир стал другой.

Мир очень серьезно изменился, вызовы колоссальные – и перед США в частности.

США надо восстановить не просто лидерство, но и свое глобальное участие в мировых процессах. Ведь за последние 5 лет было немного потеряно в отношениях с Европой и партнерами из НАТО. Немного было потеряно и в возможностях влиять на политику в Восточной Европе.

Обратите внимание! Джозеф Байден 24 ноября 2020 года дал первое телевизионное интервью после своей победы на выборах. В частности, он подчеркнул, что его президентство – не третий срок Барака Обамы. Подробнее об этом – читайте здесь.

Не всегда получалось все и на Ближнем Востоке. Я уверен, что в США все эти новые вызовы понимают и именно на них будет нацелена "четырехлетка" Байдена.

Пророссийские политики и антизападные настроения

Виктор Чумак: У пророссийских политиков в Украине осталось примерно 2 месяца, чтобы "покачать" ситуацию в Украине. Это значит дискредитировать всю украинскую прозападную политику.

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До этого была дискредитация Майдана, сейчас это дискриминация людей, которые работают с западными грантами. Это абсолютно русский нарратив.

Почему у США есть недоверие к Украине

Виктор Чумак: если бы мы хотели наладить сотрудничество с США, чтобы получить определенную информацию, то это не было бы проблемой. Вопрос в другом – доверяют ли Украине американские партнеры и будут ли они доверять нам сейчас. Такое доверие строится на личных отношениях.

Оно касается не только доверия к президенту или премьер-министру. Доверие базируется как раз на личных отношениях работников спецслужб, ведь они знают, кто чем дышит.

Сейчас как раз такого доверия нет, потому что определенные люди в украинском политикуме занимают должности. Точно так же нет доверия из-за Руслана Демченко – первого заместителя министра иностранных дел в 2013 году.

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У меня была беседа с людьми, которые там работают. Они говорили, что не доверяют, потому что Демченко работал первым заместителем министра иностранных дел во времена Виктора Януковича.

За какими делами надо следить

Наталья Гуменюк: есть причины говорить о том, что пока Дональд Трамп будет оставаться у власти, он может помиловать Пола Манафорта – бывшего советника Януковича и экс-руководителя избирательной кампании.

Справка. В США могут помиловать нескольких бывших помощников действующего президента Дональда Трампа. В частности, говорится о Майкле Флинне и Поле Манафорте, которых осудили за незаконные связи с россиянами. Подробнее об этом – читайте здесь.

Он приговорен к 7,5 годам за разные вещи. В частности, это лоббирование интересов иностранных государств и неуплату налогов. Из-за карантина уже с мая 2020 года он находится дома. То есть его отпустили из тюрьмы, но адвокаты говорят, что Трамп сможет его помиловать.

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Таких примеров, когда американский президент отдает последних, было перед этим много. Американские издания писали, что также планируют помиловать Майкла Флинна – это тоже бывший советник по безопасности, которого обвинили в возможном сотрудничестве с Россией.

В чем риск? Это значит, что Манафорт не рассказал всего. Он отказался сотрудничать со следствием, его просто отпустят.То есть эта история для нас может стать незакрытой. Манафорт мог бы больше рассказать о Дмитрии Фирташе, Олеге Дерипаске. Если он уйдет на свободу – это все.