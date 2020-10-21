Украина обратилась к Ирану с требованием предоставить полную информацию о сбитии самолета МАУ. Детали такой масштабной катастрофы не могут быть государственной военной тайной.

Какие требования Украины

Получив полный объем информации, можно будет провести беспристрастное расследование авиакатастрофы. Об этом заявила украинская сторона во время переговоров в Тегеране, сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

Кстати Иран взял на себя ответственность за катастрофу самолета МАУ, – МИД Украины

В прокуратуре отмечают, что согласно Монреальской конвенции, которую ратифицировал Иран, страна должна предоставить всю информацию о сбитии самолета.

Заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов отметил, что факт сбития гражданского самолета и убийства 176 пассажиров и членов экипажа не может быть государственной военной тайной, чем постоянно апеллирует Иран, объясняя непредоставление информации.

Украина ожидает справедливого наказания всех виновных в катастрофе. Однако статьи, которые инкриминировали обвиняемым, предусматривают до 3 лет заключения.

Что решили во время переговоров

Стороны договорились, что в течение недели Украина получит подробную информацию о расследовании дела в Иране.

Также Иран предоставит документальное подтверждение ареста 6 подозреваемых и до конца октября отправит в Киев одно из вещественных доказательств – летный планшет экипажа.

Обратите внимание! Иранские военные сбили самолет МАУ в январе 2020 года. Расследование дела продолжается. Последние новости о сбитии самолета украинской авиакомпании читайте здесь.

Авиакатастрофа МАУ в Иране / Инфографика 24 канала