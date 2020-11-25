На переговорах в трехсторонней контактной группе Украина выступила с требованием, чтобы Россия показала свой план для завершения войны на Донбассе. Член украинской делегации Сергей Гармаш уверяет, что украинские переговорщики впервые заняли такую принципиальную позицию.

Представитель российской делегации Борис Грызлов во время переговоров 25 ноября пока не предоставил никакого ответа на требование Украины. Об этом Сергей Гармаш рассказал в комментарии "Радио Свобода".

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Журналист и представитель оккупированных регионов в трехсторонней контактной группе заявил, что последнее заседание было "очень жестким", а украинская делегация впервые занимала такую принципиальную позицию.

Мы напрямую выдвинули требование России, чтобы она, как член трехсторонней контактной группы и участник конфликта, предоставила свой документ, не ссылаясь на ОРДЛО, которые не являются членами ТКГ,

– подчеркнул Сергей Гармаш.

Он подчеркнул, что Борис Грызлов никоим образом не ответил на этот призыв. Зато стороны обвинили друг друга в желании выйти из минских договоренностей.

К слову, Грызлов прокомментировал переговоры для российских СМИ. Он заявил, что именно Украина должна представить новый план действий для завершения войны, потому что, мол, предыдущий был "абсолютно неадекватный и внутренне противоречивый".

Почему Украина требует российский план по Донбассу? Можно предположить, что это просто такие дипломатические тонкости. Ведь украинский план Россия отвергла. Что очевидно, ведь он невыгоден России из-за невозможности влиять на Украину через Донбасс. Поэтому остается только один план – предложенный боевиками. Это абсолютно маргинальный план, который фактически легализует российских военных в Украине. Впрочем, его даже обсуждать нельзя, ведь боевики – не сторона переговоров. Поэтому обсуждать можно только украинский или российский план. Украинский Россия отвергла, поэтому Украина логично требует, чтобы Россия представила свой план.

План действий Украины по завершению войны на Донбассе / инфографика 24 канала