Украина ищет серьёзных партнёров в ракетостроительной отрасли. В частности, сегодня Киев обсуждает с Турцией возможность совместно создавать ракетоносители.

Возможное сотрудничество Украины и Турции в создании ракетоносителей

Как заметил вицепремьер и одновременно министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, Украина работает по международному проекту "Антарес". По его словам, "это фактически поставки первых ступеней для американских ракетоносителей". Об этом чиновник рассказал в комментарии "Радио Свобода".

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Уруский добавил, что пока говорится о небольших заказах. Однако, Украина сейчас ищет серьезных партнеров.

В частности, разговариваем с Турцией о возможности коммерциализации ракетной отрасли в плане того, чтобы создать совместно ракетоносители, чтобы можно было стартовать с территории третьих стран. Потому что ни наша, ни турецкая сторона места для космодрома нормального предоставить не можем,

– подчеркнул вицепремьер.

В завершение он акцентировал, что Украина должна найти в конце концов свое место в международном разделении в таких высокотехнологичных отраслях, как авиация и ракетно-космическая.