"План действий по Донбассу" предусматривает увеличение количества наблюдателей специальной миссии ОБСЕ в 4 раза, то есть на 1500 человек. Сейчас Украина ведет переговоры на всех уровнях, чтобы увеличить численность миссии.

Увеличение количества наблюдателей ОБСЕ на Донбассе необходимое для проведения местных выборов. Об этом в интервью ТСН рассказал лидер украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

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Это не какие-то надуманные наши пожелания, чтобы увеличить количество людей. Мы мотивируем и доказываем, что это нужно, чтобы действительно обеспечить проведение выборов, формирования власти. И это только начало,

– сказал Кравчук.

Обратите внимание! Наблюдатели специальной миссии ОБСЕ следят за соблюдением прав человека в Донбассе. Также они проводят мониторинг гуманитарной ситуации в зоне конфликта. В частности, они ежедневно фиксируют нарушения режима прекращения огня на Донбассе.

Украинская делегация в ТКГ разработала "План действий по Донбассу", чтобы прекратить войну в регионе.

План предусматривает 5 шагов.

Среди них – вывод российских войск, восстановление контроля за рубежом, отмена упрощенного порядка предоставления жителям Донбасса российского гражданства, и тому подобное.

Только после выполнения всех условий, Украина позволит провести местные выборы на оккупированных территориях.



Что предусматривает "План действий по Донбассу" / Инфографика 24 канала

