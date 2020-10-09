Киев и Лондон договорились совместно создать ракетный катер, конструкция которого будет учитывать потребности украинских военных. Британские эксперты вскоре наведаются в Украину для консультаций.

Договоренностей о сотрудничестве в военной сфере страны достигли во время встречи министра обороны Украины Андрея Тарана и госсекретаря по вопросам обороны Великобритании Бена Уоллеса. Об этом рассказали в Минобороны Украины.

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Таран и Уоллес подписали меморандум о сотрудничестве в оборонной отрасли Украины и Великобритании, в котором идет речь:

О совместном с британцами создании ракетного катера с учетом пожеланий украинских военных.

Об обеспечении ВМС Украины ракетными катерами, совместимыми со стандартами НАТО.

О развитии инфраструктуры, которая будет способна эффективно взаимодействовать с военно-морскими силами НАТО.

О поставках Украине современных образцов военной техники и высокоточного вооружения.

Подробнее о меморандуме читайте в статье на 24 канале об итогах визита Зеленского в Британию.

Для финансирования всего этого правительство Великобритании предоставит Украине кредит на 10 лет на 1,25 миллиарда фунтов. Украина со своей стороны научится строить корабли в Британии, а параллельно будет модернизировать собственную отрасль судостроения.

Поэтому часть этих денег пойдет на строительство портовой инфраструктуры для базирования кораблей в Очакове. Об этом рассказали в пресс-службе Офиса Президента.

Важно, что британские специалисты для консультаций посетят Украину в ближайшее время.

Великая морская держава Великобритания поспособствует возрождению украинских ВМС. Намерения формализованы – пора начинать реализацию,

– подытожил министр обороны Украины Андрей Таран.