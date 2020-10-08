Начинаем новый этап партнерства, – Зеленский о подписанном соглашении с Британией
Владимир Зеленский и британский премьер Борис Джонсон подписали совместное соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве. Документ заменит Соглашение об ассоциации в торговле с Великобританией после выхода последней из состава ЕС. Президент Украины назвал день подписания договора историческим.
Подписание соглашения – историческое событие, – ОПУ
О подписании стратегического соглашения сообщили на сайте Офиса Президента Украины. Сам глава государства отметил исключительную важность документа в качестве основы для двусторонних отношений.
Ранее Президент Зеленский – в Великобритании: о чем договорились стороны во время визита
Сегодня для Украины и Великобритании исторический день: начинаем новый этап стратегического партнерства между нашими странами,
– сказал Зеленский.
Что говорят о соглашении в МИД Украины
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обнародовал на своей фейсбук-странице видеообращение по итогам встреч с британскими коллегами 8 октября.
Настоящее историческое событие! Это первая такая сделка Великобритании после Brexit. Поэтому так приятно, что документ Великобритания подписала именно с Украиной. Между лидерами состоялась душевная беседа. Вы все знаете, каким харизматичным является Борис Джонсон, каким харизматичным является Владимир Зеленский, они сразу установили хороший контакт и искренне поговорили,
– подчеркнул он.
Также Кулеба отметил, что британцы всегда называют вещи своими именами. В частности, это касается российской агрессии против Украины, которая длится с 2014 года.
Встреча Владимира Зеленского и Бориса Джонсона в Лондоне / Фото Getty images
О чем договорились Украина и Великобритания:
- Увеличить торговлю между странами.
- Со стороны Великобритании должно увеличиться инвестирование в Украину.
- Больше сотрудничества в сфере безопасности.
- Говорили о коронавирусе, доступе к вакцине и совместной борьбе с инфекцией.
- Говорили о НАТО.
Возвращаясь к подписанному документу, Кулеба сказал, что над ним долго работали, и он действительно важен.
Владимир Зеленский и Борис Джонсон / Фото Getty images
"Соглашение очень большое, это результат длительной работы. Созданы все условия, чтобы торговля между странами вышла на новый уровень", – подчеркнул Кулеба.
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