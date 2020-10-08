Владимир Зеленский и британский премьер Борис Джонсон подписали совместное соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве. Документ заменит Соглашение об ассоциации в торговле с Великобританией после выхода последней из состава ЕС. Президент Украины назвал день подписания договора историческим.

Подписание соглашения – историческое событие, – ОПУ

О подписании стратегического соглашения сообщили на сайте Офиса Президента Украины. Сам глава государства отметил исключительную важность документа в качестве основы для двусторонних отношений.

Ранее Президент Зеленский – в Великобритании: о чем договорились стороны во время визита

Сегодня для Украины и Великобритании исторический день: начинаем новый этап стратегического партнерства между нашими странами,

– сказал Зеленский.

Что говорят о соглашении в МИД Украины

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обнародовал на своей фейсбук-странице видеообращение по итогам встреч с британскими коллегами 8 октября.

Настоящее историческое событие! Это первая такая сделка Великобритании после Brexit. Поэтому так приятно, что документ Великобритания подписала именно с Украиной. Между лидерами состоялась душевная беседа. Вы все знаете, каким харизматичным является Борис Джонсон, каким харизматичным является Владимир Зеленский, они сразу установили хороший контакт и искренне поговорили,

– подчеркнул он.

Также Кулеба отметил, что британцы всегда называют вещи своими именами. В частности, это касается российской агрессии против Украины, которая длится с 2014 года.



Встреча Владимира Зеленского и Бориса Джонсона в Лондоне / Фото Getty images

О чем договорились Украина и Великобритания:

Увеличить торговлю между странами.

Со стороны Великобритании должно увеличиться инвестирование в Украину.

Больше сотрудничества в сфере безопасности.

Говорили о коронавирусе, доступе к вакцине и совместной борьбе с инфекцией.

Говорили о НАТО.

Возвращаясь к подписанному документу, Кулеба сказал, что над ним долго работали, и он действительно важен.



Владимир Зеленский и Борис Джонсон / Фото Getty images

"Соглашение очень большое, это результат длительной работы. Созданы все условия, чтобы торговля между странами вышла на новый уровень", – подчеркнул Кулеба.

Обратите внимание! Документ предусматривает проведение ежегодных заседаний Диалога стратегического партнерства на высоком официальном или высоком правительственном уровне по всем аспектам сотрудничества. Также предусмотрено проведение заседаний Торгового комитета, в который войдут представители сторон.

Кулеба рассказал о подписанном соглашении между Украиной и Великобританией: видео