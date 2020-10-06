Украина и Великобритания подпишут историческое соглашение: будете удивлены
Украина и Великобритания подпишут соглашение о стратегическом партнерстве. Оно будет предусматривать постоянное политическое взаимодействие и торговлю.
Фактически этот документ будет аналогом ассоциативного соглашения, которое Украина подписала с Евросоюзом. Об этом рассказал посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко, сообщает "Голос Америки".
Обратите внимание Украина готова к диалогу с жителями Донбасса, но не с марионетками, – Пристайко
Соглашение подпишут во время визита президента Владимира Зеленского в Лондон 7 – 8 октября.
Пристайко рассказал, что документ состоит из нескольких сотен страниц. По мнению посла, люди будут очень удивлены, когда увидят "большую кипу бумаги".
Что будет с визами для украинцев
Вопрос британских виз для украинцев пока остается неудовлетворительным. Однако официальный Лондон признает это и готов идти навстречу. В ближайшее время главы МИД Украины и Великобритании проведут переговоры об упрощении наиболее чувствительных процедур.
Квоты отдельно, торговля отдельно, высокий политический уровень сотрудничества также замечательный фон для миграционной части,
– рассказал Пристайко.
По его мнению, этот процесс будет чувствительным для внутренней политики обеих стран.