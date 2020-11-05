Украине, чтобы приблизиться к стандартам НАТО, одного желания мало. Реформы – главная составляющая успешного преодоления дистанции, которая отделяет наше государство от вступления в этот союз безопасности. Эти реформы сконцентрированы в Годовой национальной программе Украина – НАТО.

По словам украинских чиновников, это – своеобразная дорожная карта, которая гарантированно ведет страну к высоким стандартам Североатлантического альянса. Подробнее об этом – в программе "Фактор безопасности" на 24 канале.

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Что предусматривает этот документ

Годовая национальная программа Украина – НАТО является ключевым инструментом осуществления реформ в Украине на пути к членству в Альянсе. Она предусматривает шаги к более тесному сотрудничеству с Североатлантическим Альянсом – от гарантий безопасности до усиления демократических ценностей.

Именно благодаря этой программе Украина может применять опыт и знания союзников НАТО. Последние следят за прогрессом Украины и дают рекомендации для дальнейшей реализации программы,

– прокомментировал Александер Винников, глава представительства НАТО в Украине.

Впервые такую программу утвердили в 2009 году. Этот документ заменил собой целевой годовой план действий Украина – НАТО. С тех пор ежегодно правительственный офис координации европейской и евроатлантической интеграции готовит специальные меры. Они направлены на достижение критериев членства в Альянсе.

Программа внедряется в 5 секторах: политическом, экономическом, оборонно-военном, по вопросам ресурсов, безопасности и верховенства права. Этот документ определяет цели, которых планирует достичь украинская власть до конца следующего года.

Ключевая задача программы

Хотя годовая национальная программа Украина – НАТО разрабатывается уже более 10 лет, особую важность этот документ приобрел, когда Украина определила евроатлантическую интеграцию приоритетом.

Ключевой задачей стало повышение уровня боеспособности украинской армии и достижение совместимости войска с силами НАТО. С тех пор Украина внедрила уже около 16% стандартов Альянса. Всего же их более 1200. Причем, что каждые 3 года их пересматривают и меняют.

Справка. Киев уже выполнил 172 рекомендации. Это удалось, в том числе и благодаря эффективному внедрению Годовой национальной программы Украина – НАТО.

Годовая национальная программа – это не двустороннее сотрудничество с НАТО. А полноценный план внутригосударственного реформирования. В документе на 400 больше мер, чем в 2019 году и более сотни реформ. И каждая предусматривает четкий план выполнения поставленных целей и задач.

Мы определили те цели, которые мы видим в идеале, когда Украина достигнет того состояния сильного, экономически мощного государства. И самое главное, что мы прописали эти шаги, мы знаем, как это сделать,

– прокомментировала Инна Потапова, руководитель экспертной группы.

В поле зрения – не только достижение совместимости украинской армии с силами стран НАТО, а прежде всего укрепление демократических ценностей и национальной устойчивости.

Роль безопасности и благосостояния человека

В альянсе прекрасно понимают: безопасность государства зависит не только от боеспособности Вооруженных сил. Современная среда безопасности очень изменчива и непредсказуема. Гибридные угрозы требуют постоянной адаптации.

"В современном мире безопасность и Коллективная защита выходят далеко за пределы готовности дать отпор в случае вооруженной агрессии", – отметил Алексей Генчев, и. о. гендиректора Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции.

При разработке документа применяли опыт отдельных стран НАТО / Фото Atlantic Council

Способность войска защищать границы должна быть дополнена и готовностью общества сопротивляться агрессии, легко и быстро оправляться от любых потрясений. Национальная устойчивость – это защищенность территории, ценностей и интересов.

Страны-члены НАТО признали, что ключевым фактором готовности страны являются именно гражданские структуры. Главная их задача – реагировать на кризисы и быть способными быстро восстановиться,

– добавил Генчев.

Главный акцент Годовой национальной программы – как государство должно гарантировать безопасность и благосостояние человека, как ключевого субъекта национальной устойчивости.

"Когда вы путешествуете по странам, вы хотите путешествовать и когда за несколько дней пребывания в другой стране у вас страстное желание вернуться домой, потому что дома безопасно, комфортно, удобно – это и есть достижение, которое мы заключили в Годовую национальную программу", – пояснила Потапова.

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Именно поэтому среди задач нынешней национальной программы, в частности – восстановление объектов инфраструктуры в объединенных территориальных общинах, улучшение социальной защиты населения, реформы судебной системы, образования и науки, улучшение условий для бизнеса.

А также повышение гендерного равенства во всех сферах общественной жизни. Все это четко демонстрирует: сотрудничество Украины с НАТО выходит за пределы чисто оборонно-оборонного комплекса.

Больше о годовой национальной программе Украина – НАТО, а также о ежегодных учениях Сил быстрого реагирования альянса Brilliant Jump – смотрите в видео.