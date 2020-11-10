С сегодняшнего дня в районе проведения ООС должны были возобновить работу все контрольные пункты въезда – выезда. В частности в Луганской области должны были заработать 2 новых КПВВ – "Счастье" и "Золотое". Их открытие было фактически единственным вопросом по которому удалось прийти к согласию с россиянами.

Украинская сторона возобновила работу всех 7 пунктов пропуска, но людей почти нет. В эфире 24 канала председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай сообщил, что позиция оккупантов не КПВВ позволит полноценно работать.

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В ГПСУ связывают малое количество людей возле пунктов въезда-выезда на Донбассе с заявлениями пророссийских сил, которые накануне отказались восстанавливать пропуск граждан со своей стороны.

Принципиальная позиция России

По его словам, Россия хочет открыть "Cчастье", но не хочет открывать "Золотое".

Мы полностью готовы открыть КПВВ. Но нет смысла это делать в одностороннем порядке. Ведь мы будем выпускать людей, которые будут накапливаться в так называемой серой зоне. Они не смогут нормально перейти на оккупированную территорию,

– отметил Гайдай.

Он отметил, что сегодня будет проводиться заседание ТКГ, на котором снова поднимут этот вопрос. Также добавил, что есть договоренности с перевозчиками. Они готовы подвозить людей к пунктам входа-выхода.

Отметим! В зоне проведения Операции Объединенных сил с 10 ноября 2020 года Украина планировала возобновить работу всех контрольных пунктов въезда-выезда.

Какие КПВВ возобновили пропуск

Возобновили пропуск граждан с 8 утра 10 ноября 2020 года:

4 КПВВ в Донецкой области;

3 КПВВ в Луганской области.

Ранее оккупанты отказались возобновлять пропуск через КПВВ на Донбассе. Они считают, что открытие этих пунктов пропуска с ними не согласовали.