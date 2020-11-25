Беларусь приняла решение ограничить экспорт отходов и лома черных металлов. В Украине межведомственная комиссия по международной торговле назвала это "дискриминационными и недружественными действиями" и ввела специальную пошлину на товары из Беларуси.

Соответствующее сообщение 25 ноября опубликовало официальное издание Кабинета Министров "Урядовый курьер". Ограничения вступят в силу через 7 дней после даты обнародования.

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На что вводят ограничения

Пошлина в размере 16,08% от стоимости введут на стальные прутки, изготовленные из стали марок C72D2 и C72D.

Их используют для изготовления шаров, железнодорожного крепежа, рессор, пружин различного назначения, клепанных, болтовых и сварных конструкций, производства заклепок.

Белорусские производители смогут продавать эту продукцию, но через пошлину их стоимость будет значительно выше, чем на аналогичные украинские прутки. А это значит, что они потеряют свое конкурентное преимущество.

Однако есть и другая сторона – в Украине могут подорожать и конечные товары (рессоры, пружины и т. п).

Почему действия Беларуси Украина признала "недружественными"

Соглашения между правительствами Украины и Беларуси о свободной торговле и Договор о зоне свободной торговли запрещают вводить ограничения. Беларусь эти правила нарушила. Чтобы оставить материалы внутри страны, ограничила их экспорт в ряд стран, в том числе и в Украину.

То есть Беларусь причинила вред украинским производителям стальных прутков, когда оставила их без своего сырья. В ответ Украина ограничила их импорт из Беларуси, чем поддержала собственных производителей.

Обратите внимание! Недавно сразу 7 государств решили присоединиться к санкциям Европейского Союза против Беларуси. Среди них была и Украина.