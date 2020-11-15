Украина планирует открыть современный сервисный центр на КПВВ "Чонгар" на административной границе с Крымом. В течение 2021 такие центры появятся на всех КПВВ, соединяющие свободную территорию Украины из ныне оккупированными Крымом и частями Донбасса. Таким образом правительство планирует "выйти" на границу с Россией еще до деоккупации этих территорий.

В 2020 году похожий сервисный центр уже появился на Донбассе – на КПВВ "Щастя". Об этом во время большого видеообращение президента сообщил вицепремьер по реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников.

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Это новый наш стандарт, где теперь все социально-административные услуги, любые административные сервисы – пенсии, социальные выплаты, почтовые услуги и тому подобное. Все дается для граждан просто там на месте,

– рассказал вицепремьер.

Сейчас на очереди открытие аналогичного сервисного центра в Новотроицком Донецкой области. Чиновник анонсирует, что тот начнет свою работу уже в течение ближайшего месяца.

"Но мы не забываем о Крыме. В этом году мы модернизируем КПВВ на Чонгаре. Там будет так же сервисная зона на админгранице с Крымом", – подчеркнул Алексей Резников.

Он пообещал, что такие сервисные центры появятся на всех пунктах въезда-выезда, соединяющие свободную территорию Украины с ныне оккупированными регионами на Донбассе и в Крыму.

Я уже говорил, что моя цель – это выход на границу с Россией еще до деоккупации тех территорий. Выход этот мы сделаем через доступ к сервисам, достучавшись к людям через их сердца, мозги и души,

– заявил вицепремьер по реинтеграции оккупированных регионов.

Он подчеркнул, что длительное соблюдение тишины в Донбассе является успехом, но конечная цель – это возвращение Донецкой, Луганской областей и Крыма и развитие этих регионов.

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