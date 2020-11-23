По качеству дорог: Украина поднялась на 20 позиций в мировом рейтинге процветания
Украина за 2020 год поднялась на 20 позиций в международном рейтинге "качества дорог" индекса процветания. Сейчас наше государство занимает 126 место.
Всего в рейтинге Индекса процветания Украина занимает 92 место, что на 4 позиции выше, чем было в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора.
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"В 2020 году Украина получила +20 позиций в общем рейтинге "качества дорог" – сейчас занимаем 126 место. Это означает, что международные эксперты и аналитики положительно оценивают шаги страны в направлении развития дорожной инфраструктуры", – говорится в сообщении Укравтодора.
Кроме этого, Украина улучшила позиции в Индексе процветания по другим показателям:
- в рейтинге "Транспорт" страна поднялась на 12 позиций. Поэтому занимает 73 место;
- в рейтинге "Доступ к рынку и инфраструктура" – + 10 позиций. Сейчас занимает 77 место.
Украина на 92 месте среди разных стран по уровню процветания
В целом наше государство занимает 92 позицию в The Legatum Prosperity Index (индексе процветания). Этот показатель выше на 4 позиции, по сравнению с 2019 годом.
Однако, если сравнивать с 2018 годом, Украина поднялась на 19 позиций среди стран мира.
Что известно о мировом индексе процветания?
The Legatum Prosperity Index является оценкой мирового богатства и благополучия разных стран. Показатель учитывает экономический рост страны, уровень образовательной системы, медицины, личного благосостояния и качества жизни и тому подобное.
Индекс процветания ежегодно заключает образовательный аналитический центр Legatum Institute.
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