Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О выходе из Договора о проведении согласованной монопольной политики" № 995-IX. Верховная Рада приняла его 5 ноября 2020 года.

Договор представляет риски для Украины. Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента.

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Давление на Украину

Поскольку документ содержит механизмы обмена информацией, поэтому есть риск получения государствами-членами СНГ определенных сведений. Их могут использовать для осуществления торгово-экономического давления на Украину.

Согласно договору, страна выходит из договора о проведении согласованной антимонопольной политики, подписанного на заседании Совета глав правительств государств – участниц СНГ в Москве 25 января 2000 года и ратифицированного ВР Украины,

– отметили в сообщении.

Почему Украина выходит из СНГ?

Содружество независимых государств – это региональная международная организация, которая создана из бывших республик Советского Союза на их территориях. Украина была одной из членов-инициаторов создания СНГ. Украина и Грузия вышли из содружества после того, как Россия начала войны на их территориях.

Защита национальных интересов

Выход из договора защитит национальные экономические интересы Украины. Он удалит механизм, который предопределяет Межгосударственный обмен информацией по экономическим вопросам.

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