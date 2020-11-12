На заседании Генассамблеи ООН Украина выразила опасения о возможности развертывания Россией ядерного потенциала в аннексированном Крыму. Украинская сторона просит международное сообщество отреагировать на это.

Об угрозах со стороны России рассказал на заседании Генассамблеи ООН 11 ноября заместитель Постоянного представителя Украины Юрий Витренко.

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Текущее превращение Крыма в огромную военную базу может свидетельствовать о возможности развертывания ядерного потенциала на оккупированном полуострове,

– заявил Витренко.

Он добавил, что это может подорвать безъядерный статус Украины.

Витренко также отметил, что у России есть проблема относительно невыполнения ею международных обязательств по ядерной безопасности. "Международное сообщество не должно закрывать глаза на опасность", – подчеркнул он.

Чиновник напомнил российской делегации, что необдуманные намерения России взять под контроль ядерные объекты на Крымском полуострове противоречат международному праву и Уставу МАГАТЭ.

Сейчас оккупационное государство препятствует инспекторам МАГАТЭ в получении доступа в места хранения ядерных и радиоактивных материалов – как в Крыму, так и на востоке страны.

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Справка. В декабре 2019 года Генассамблея ООН приняла резолюцию "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополя, а также частей Черного и Азовского морей". В ней есть пункт о захваченных Россией ядерных объектах и инфраструктуре на оккупированной территории.



В документе призывают Россию "воздержаться от усилий по расширению своей юрисдикции на ядерные объекты и инфраструктуру в Крыму".