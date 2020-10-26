Украина запретила въезд двум высокопоставленным чиновникам из Венгрии. Все из-за недопустимой агитации в Закарпатской области во время местных выборов.

Также инициировано введение запрета на въезд в Украину еще нескольким венграм, которые активно вмешивались во внутренние дела Украины во время избирательной кампании. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью агентству Интерфакс-Украина.

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Как в МИД Украины отреагировали на действия Венгрии

Въезд в Украину двум венгерским высокопоставленным лицам: один из них – это государственный секретарь канцелярии премьер-министра Венгрии.

Кроме того, МИД проинформировал об этом наблюдателей ОБСЕ. По словам Кулебы, в этой ситуации не может быть разногласий, и это было конкретное вмешательство во внутренние дела Украины.

В то же время министр призвал "не сводить все исключительно к одному сообщению в Фейсбуке главы МИД Венгрии Петера Сийярто. По его словам, здесь говорится о венгерской политике в целом.

Что теперь будет с украино-венгерскими отношениями

Кулеба отметил, что Украина настроена на конструктив в отношениях с Венгрией, однако будет делать жесткие и четкие шаги, если Будапешт будет пренебрегать интересами и законодательством Украины.

По его словам, в течение года МИД Украины пыталось восстановить доверие в отношениях и решать общие проблемы.

Но если кто-то думает, что поскольку все "в позитиве", можно делать, что угодно, он глубоко ошибается. Мой принцип очень прост: если тебя ударили, надо ударить в ответ,

– резюмировал глава МИД Украины.

Скандал с Венгрией из-за выборов в Украине: главное

В день голосования на местных выборах в Украине, 25 октября, глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал украинских венгров голосовать за одну из партий, которая участвовала в местных выборах на Закарпатье. Речь идет о КМКС – Обществе венгерской культуры Закарпатья. Он также призвал поддержать на выборах мэра Берегово действующего мэра, представителя венгерской общины Золтана Бабяка.

25 октября МИД заявил о "прямом вмешательстве" Будапешта в украинский избирательный процесс и о неуважении Венгрии к украинскому законодательству. 26 октября в МИД Украины пригласили посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто для вручения ему ноты протеста.

Обратите внимание! Действующий мэр Берегово Золтан Бабяк, за которого агитировал Сийярто, заявил о победе в ОТГ. Он поблагодарил за поддержку и отметил, что за него проголосовало 72% избирателей.