Депутат Киевского городского совета Сергей Гусовский проанализировал главные вызовы, которые стоят перед Украиной после завершения местных выборов.

По мнению политика, самым сложным аспектом работы нового созыва местных советов будет консолидация и определение перспективы развития Украины на следующие 5-10 лет.

На мой взгляд, главный вызов, который стоит перед Украиной: как найти формулу сосуществования украинцев? Как найти понимание, что есть враги, а есть оппоненты? Это вопрос об общественном согласии, а согласие идет через принятие и восприятие, через то, чтобы позволить кому-то иметь другое мнение и не переходить в формат вражды,

– отметил он.

В то же время Гусовский подчеркнул, что Украина должна двигаться к новым форматам власти.

"Государство как институция достигло определенного абсурда, как мы видим из решения Конституционного суда, реакции СНБО и Офиса Президента и, вероятно, дальнейших действий Верховной Рады. Это коллапс текущей формулы государственной институции. Поэтому вопрос сейчас относительно Украины – действительно ли стоит продолжать это движение в надеждах, что придет мессия и все решит? Полтора года назад был выдан аванс невероятного веса, и результаты выборов подтверждают, что общество разочаровалось в этом авансе. Должен ли президент быть гарантом Конституции, или это может быть парламент? С переходом на парламентскую форму правления связаны невероятные риски. Но иначе это движение к тяжкой болезни, за которой – неизбежная смерть. Поэтому главная наша цель – поиск формулы сосуществования для очень разных территорий Украины, которая сможет двигать нас всех вместе", – отметил политик.