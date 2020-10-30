Украинцам нужна формула сосуществования, – Гусовский
Депутат Киевского городского совета Сергей Гусовский проанализировал главные вызовы, которые стоят перед Украиной после завершения местных выборов.
По мнению политика, самым сложным аспектом работы нового созыва местных советов будет консолидация и определение перспективы развития Украины на следующие 5-10 лет.
На мой взгляд, главный вызов, который стоит перед Украиной: как найти формулу сосуществования украинцев? Как найти понимание, что есть враги, а есть оппоненты? Это вопрос об общественном согласии, а согласие идет через принятие и восприятие, через то, чтобы позволить кому-то иметь другое мнение и не переходить в формат вражды,
– отметил он.
В то же время Гусовский подчеркнул, что Украина должна двигаться к новым форматам власти.
"Государство как институция достигло определенного абсурда, как мы видим из решения Конституционного суда, реакции СНБО и Офиса Президента и, вероятно, дальнейших действий Верховной Рады. Это коллапс текущей формулы государственной институции. Поэтому вопрос сейчас относительно Украины – действительно ли стоит продолжать это движение в надеждах, что придет мессия и все решит? Полтора года назад был выдан аванс невероятного веса, и результаты выборов подтверждают, что общество разочаровалось в этом авансе. Должен ли президент быть гарантом Конституции, или это может быть парламент? С переходом на парламентскую форму правления связаны невероятные риски. Но иначе это движение к тяжкой болезни, за которой – неизбежная смерть. Поэтому главная наша цель – поиск формулы сосуществования для очень разных территорий Украины, которая сможет двигать нас всех вместе", – отметил политик.
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