Министерство иностранных дел Украины рекомендует украинцам временно воздержаться от поездок в Кыргызстан. Причина – акции протеста в этой стране и вероятная опасность из-за столкновения между протестующими и правоохранителями.

Рекомендации украинцам в связи с осложнением ситуации безопасности в Кыргызстане обнародовали 8 октября на сайте МИД Украины.

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Ведомство советует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в Кыргызстан до стабилизации ситуации.

Тем украинцам, которые сейчас находятся на территории Кыргызстана, рекомендуют

быть бдительными и осторожными;

избегать мест массового скопления людей;

не участвовать в демонстрациях и акциях протеста;

не вступать в споры с местным населением по вопросам, касающимся внутриполитической ситуации в стране;

следить за новостями и рекомендациями местных органов власти.

В случае попадания в чрезвычайную ситуацию, возникновения угрозы жизни или здоровью – украинцам советуют обращаться на горячую линию Посольства Украины в Кыргызской Республике или на круглосуточную горячую линию МИД.

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