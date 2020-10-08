Украинцам рекомендуют пока не ездить в Кыргызстан, – МИД
Министерство иностранных дел Украины рекомендует украинцам временно воздержаться от поездок в Кыргызстан. Причина – акции протеста в этой стране и вероятная опасность из-за столкновения между протестующими и правоохранителями.
Рекомендации украинцам в связи с осложнением ситуации безопасности в Кыргызстане обнародовали 8 октября на сайте МИД Украины.
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Ведомство советует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в Кыргызстан до стабилизации ситуации.
Тем украинцам, которые сейчас находятся на территории Кыргызстана, рекомендуют
- быть бдительными и осторожными;
- избегать мест массового скопления людей;
- не участвовать в демонстрациях и акциях протеста;
- не вступать в споры с местным населением по вопросам, касающимся внутриполитической ситуации в стране;
- следить за новостями и рекомендациями местных органов власти.
В случае попадания в чрезвычайную ситуацию, возникновения угрозы жизни или здоровью – украинцам советуют обращаться на горячую линию Посольства Украины в Кыргызской Республике или на круглосуточную горячую линию МИД.
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Что известно о протестах в Кыргызстане?
Они вспыхнули после того, как в стране объявили результаты парламентских выборов. Преодолеть проходной барьер смогли лишь 4 политические силы, из них 3 – связанные с властью. Несогласные с этим люди вышли на массовые протесты, во время которых даже захватили здание парламента и офис президента. Наконец ЦИК страны признал голосование недействительным.