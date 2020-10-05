Первый заместитель командующего Сил специальных операций Сергей Кривонос считает, что войска территориальной обороны смогут обеспечить надежный тыл для страны. Однако на данном этапе их создания генерал видит немало проблем.

Как должна работать территориальная оборона и что этому сейчас мешает – читайте в эксклюзивном интервью Сергея Кривоноса 24 каналу.

Первая часть Сможет ли Украина договориться о мире с Россией: откровенное интервью с Кривоносом

"Территориальная оборона – надежный тыл для страны"

Что такое территориальная оборона? Как она работает?

Это был такой интересный месседж, поднятый в 2014 году. На самом деле, если бы у руководства Украины был государственный подход к решению этих проблем, ее следовало создавать еще в середине 1990-х. Самое позднее – сразу после Тузловского конфликта. Но этого не было сделано.

Справка. Конфликт вокруг острова Тузла возник в 2003 году в результате сооружения Россией дамбы в Керченском проливе от Таманского полуострова до острова Тузла. По мнению экспертов, таким образом Россия хотела давить на Украину по урегулированию статуса Керченского пролива и Азовского моря.

Тогдашнее руководство страны не было заинтересовано в подготовленном и вооруженном народе. Ведь территориальная оборона – это как раз способность не допустить безнаказанной деятельности разведывательных групп противника и сепаратистских подразделений на территории нашей страны. Территориальная оборона позволяет надежно и полноценно функционировать всем органам государственной власти, местного самоуправления, а населению Украины – заниматься своими делами. Это надежный тыл в любой точке нашей страны.

Как она должна формироваться, кто должен стать личным составом? Эти люди должны где-то служить, у них должен быть пункт постоянной дислокации? Как вступить в территориальную оборону?

Мы уже обработали соответствующий законопроект, он сейчас лежит и ждет, когда президент сможет его внести на рассмотрение, несмотря на яростное сопротивление со стороны определенных представителей власти. Законопроект проработан рабочей группой, которая была создана в Комитете национальной безопасности, обороны и разведки Рады. Эту группу возглавляет Федор Вениславский. Я благодарен ему, он во многом нас поддерживает и помогает.

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Мы вместе со многими представителями других силовых ведомств Украины, волонтерских и добровольческих движений, с теми людьми, которые непосредственно сами занимаются развитием территориальной обороны, не дожидаясь действий государства, проработали законопроект. В нашем понимании он четко определяет, что такое территориальная оборона. Но это как Вавилонская башня, когда тысячи людей общаются на разных языках и друг друга не понимают, хотя все говорят о территориальной обороне.

Поэтому этот законопроект важен, чтобы как азбука – четко распределить кто и что делает, за что отвечает в вопросах территориальной обороны. Начиная от Верховного Главнокомандующего, Президента Украины, заканчивая последним гражданином на самом дальнем хуторе страны.

Человек от 16 до 60 лет, возможно, и старше, если позволяет состояние здоровья, может прийти и написать заявление в территориальную оборону. Пройти проверку и стать ее военнослужащим.

Организационное ядро – это будут кадровые военные, в частности территориальной обороны. Другие будут заниматься в течение определенного времени на выходных. Мы планируем, что в течение года от 40 до 48 дней в субботы и воскресенья люди будут заниматься по разным направлениям подготовки, как индивидуальной, так и коллективной. Мы предполагаем, что просто человек пришел и его надо готовить. Это специфическая задача, которую надо уметь выполнять. Эти задачи не будут стандартными по всей территории Украины. Мы будем это привязывать к нюансам того региона, где находится бригада, батальон или рота территориальной обороны. Конечно, это надо обязательно учесть.

"Оружие военных ТрО должно храниться у них дома"

Наша позиция четкая: оружие военных территориальной обороны (ТрО) должно храниться у них дома. Но это не значит, что когда закон будет принят, мы "раздадим это оружие из машин". Люди должны пройти проверку и подготовку. Они должны получить это оружие, когда их помещение будет оборудовано сейфом и сигнализацией, в соответствии с действующими законами Украины.

Есть беспокойство определенных политсил, особенно представителей Офиса Президента. Мол, вы что, оружие на руки? А кто будет отвечать? Уважаемые, а чего вы себя дурите? Кто ответил за 10 тысяч стволов у военнослужащих-предателей, оставшихся в Крыму? Никто.

Сейчас официально на руках у украинцев на территории страны есть 1 000 200 стволов. Это их не пугает? А из 80 000, такую предварительную численность территориальной обороны мы планируем, не все будут иметь оружие. Это же просто профанация и попытка сорвать процесс. Потому что политики не хотят иметь подготовленный и обученный народ, который способен сам себя защищать.

Чем тупее народ, чем больше он "забит", тем проще им управлять. Вот чего они хотят. А мы предполагаем, что человек защищает себя, свой дом, свою улицу, свой район и свое село. И знает свой район лучше, чем собственный карман. И никто к ней просто так не придет, потому что он ориентируется лучше. Он обучен, ждет врага в любой момент.

Почему оружие должно храниться дома? Ведь принцип, по которому оружие должно храниться в военкоматах или непосредственно в отделениях полиции – это все бред. Ведь враг, который придет на нашу территорию, будет знать, где оно хранится. И он будет наносить поражение именно туда. А мы как те пальцы – в нужный момент вооружены, соберемся в кулак и сможем нанести удар.



Кривонос раскрыл детали создания территориальной самообороны / Фото 24 канала

Задача территориальной обороны – готовность к действию в течение 2 – 3 часов, а развертывание в полной системе – в течение суток. Но вы уже через 2 – 3 часа готовы, вы уже встали на позицию, определенную в соответствии с ситуацией, которая прорабатывается. Мы же не рассматриваем территориальную оборону сугубо как военный компонент. Это прежде всего гражданско-военное направление безопасности государства. Это не для Вооруженных сил, они выполняют свои задачи. Это для безопасности общин и граждан, проживающих в тылу. Во-вторых, вы защищаете себя и свой дом, вы обучены. Вы постоянно тренируетесь на своей территории. Вы не допустите того произвола, который был на территории Донбасса или Крыма.

В 2014 году я как военный корреспондент видел, что в Крыму, Луганске, Донецке и других городах было много людей, которые были готовы оказать сопротивление. Но они не были организованными, обученными. У них не было легального оружия, которое могли бы применить. Не имели и приказа, какой-то правовой основы для того, чтобы это делать. Это поставило людей в условия, когда они просто не могли оказать сопротивление организованным бандам, которые захватывали их города.

Я приведу вам пример Сватово. Таких примеров немного, но они есть. В 2014 году, когда граждане Украины, настоящие патриоты, с охотничьим оружием и без оружия собрались и не допустили туда "зеленых человечков". Вот вам пример активности территориальной обороны. Они защищали себя и свою Украину внутри своего Сватово.

Но там они координировались местными властями.

Да. Поэтому мы и предусматриваем, что закон, это прежде всего – гражданское направление. Потому что область управляет этим процессом. Военные пытаются затянуть этот процесс под себя и сделать очередное пушечное мясо для фронта, как это было в 2014 году.

Уважаемые, для ведения боевых действий, для войны есть корпуса резерва, которые должны использоваться и учиться. А мы защищаем людей там, где они живут. Они сами себя защищают, они состоятельны. Украинцы всегда исторически сами защищали свою территорию, благодаря существованию сотен и полков, максимально быстро поднимая патриотов, если это было нужно. Так и мы пытаемся сделать.

Вторая часть Что интересует Россию в Крыму: эксклюзивное интервью с Кривоносом

"ТрО – это не только военное направление"

Техногенные катастрофы

Кроме того, мы предполагаем, что территориальная оборона – это не только военное направление. Это как раз безопасность районов, когда говорится о техногенных катастрофах. Опять же пример. У нас в 2020 году было огромное количество пожаров на территории Киевщины, Черниговщины и Житомирщины.

Справка. В первом полугодии 2020 года количество пожаров в лесах Украины увеличилось втрое по сравнению с прошлым годом. Площадь, которую охватил огонь, выросла аж в 40 раз.

Эти пожары тушили только пожарные. Если бы была создана территориальная оборона и она бы нормально существовала, можно было бы использовать этот ресурс. Во-первых, люди, которые патрулированием просто бы не разрешили этих поджогов. А я считаю, что это были преимущественно поджоги, чтобы скрыть следы незаконных вырубок. Во-вторых, эти люди могли бы участвовать в ликвидации пожаров, потому что они эти вопросы прорабатывали.

Разрушительный пожар на Житомирщине / Фото Нацполиции

Борьба с COVID-19

Следующее – это коронавирус. Что мы могли бы сделать? У нас в Украине очень много медиков, которые закончили медицинские учреждения среднего и высшего уровня. Но они не работают. Их также можно было бы привлечь к борьбе с эпидемией.

"То, что мы хотим, поляки уже делают"

Поляки начали значительно позже, но уже создали территориальную оборону. В 2017 году они приняли 2 закона о территориальной обороне и ее войске. У нас же закон объединяет эти вопросы. Поэтому очень трудно принять один закон, а два – так и вообще, пожалуй, невозможно будет. А одно без другого не будет работать. Поляки за 3 года уже потратили 1 миллиард евро на создание территориальной обороны.

Мы предлагаем нашим законопроектом, с которым не соглашается ОП и ВСУ, что территориальная оборона будет под министром обороны, не в составе Вооруженных сил.

Во-первых, это численность, которая влияет. Во-вторых, поляки также пошли по этому пути. Они создали 12 бригад и 5 территориальных центров подготовки при Минобороны Польши и в 2028 году передают их в Вооруженные силы, когда будет такая возможность.



ТрО Польши помогает ликвидировать техногенную катастрофу / Фото Lokalna

Реально, у меня такая же позиция. Я имею опыт создания высокомобильных десантных войск как начальник штаба ВДВ и создания Сил специальных операций как первый заместитель командующего ССО. Я понимаю, как это создается. Я дважды в своей жизни прошел. И понимаю, на какие грабли можем наступать.

"Войска ТрО в Украине существуют только на бумаге"

У Вооруженных сил сейчас задача – вести войну и готовить части Вооруженных сил к ней, проводить оснащение, обучение, применять это на Востоке. Вооруженным силам сейчас не до того. Пусть они занимаются своими боевыми частями. А мы благодаря нашим патриотам и профессионалам, которых в наших рядах, подготовим и научим, сможем создать продукт, который потом со временем, возможно, передадим.

У нас Войска территориальной обороны существуют на бумаге. В частности во время всех учений проводились сборы – они в очередной раз показали, что это идет для "галочки", для показухи.

В определенных моментах там есть какие-то профессиональные отношения, но преимущественно люди, которые принимали участие в сборах территориальной обороны, вернулись оттуда разочарованными. Туда шли многие из тех, кто прошел фронт на востоке Украины. Они имели определенный боевой опыт, а все сводилось чисто "для галочки" на уровне "шаблонства". Поэтому людей это оттолкнуло. Они не верят в то, что территориальная оборона под сухопутными войсками, как предлагают это вооруженные силы, будет в дальнейшем развиваться.

Справка. Сейчас войска территориальной обороны Украины подчиняются ВСУ. Непосредственное руководство территориальной обороной государства осуществляет начальник Генштаба – главнокомандующий Вооруженных сил Украины.

Кроме разочарования и негатива, эти сборы обычно не прошли. "Картинку" для народа дали хорошую, показали видео, показали шоу, это показали президенту. Но это – лапша на уши собственному народу. Нам врут и ничего они не хотят создавать, ни за что они не хотят отвечать.

Как сделать "картинку" мы все прекрасно понимаем: побежали туда, побежали сюда, вставай, равняйсь, смирно, разойдись.

Позавчера приезжали ребята, которые были на сборах. Они имеют 4-летний опыт в войне на Донбассе. Так вот, они сказали, что никогда больше никаких сборов. Потому что "быдляцкое" отношение со стороны офицеров военкоматов к ним, чистой воды показуха, непрофессиональное проведение занятий – это отталкивает. Понимаете, когда войском приезжает там на "Лексусе" или другом крутом авто к этим ребятам, когда он с запахом перегара рассказывает, "что вы алкаши, вы тут напьетесь".... Может он и напьется, но ребята туда пришли. Это скотское отношение к людям отталкивает.



Сергей Кривонос дал эксклюзивное интервью / Фото 24 канала

Поэтому людей при создании территориальной обороны надо подготовить. Сначала мы готовим тех, кто готовит, а потом – других. Систему надо создавать, train by training – "тренируй тех, кто тренирует". Мы так же начинали в ССО, готовили людей по стандартам, которые определили мы. Поэтому эта система работает, я имею этот замечательный опыт, как оно должно быть. И я понимаю, как это сделать. Беспокойство и нежелание это создать – это игра на пользу России. Если кто-то из политиков рассказывает, что территориальная оборона не нужна, что это риск для страны – уважаемые, тогда вы агенты Кремля, только так.

"Воспитание политиков – это задача государства"

Законопроект есть, его уже рассматривали в комитете.

Было первое разбирательство. Законопроект еще не зарегистрирован, его вернули на доработку. В понедельник, 5 октября, состоится уже последняя встреча. Хотя, думаю, что уже встреч никаких не надо. Позиция определенных людей о том, что надо со всеми согласовать – и сколько уже можно согласовывать? Мы этот законопроект переписали раз 20, но все равно пришли к тому первому варианту, который подавали еще в октябре 2019 года.

Поэтому наша цель и моя личная: президент должен принять этот законопроект, как он и обещал, и вынести на рассмотрение, несмотря, непосредственно, на желание или нежелание определенных руководителей некоторых силовых структур. Потому что силовые структуры отстаивают свою позицию для попытки, чтобы оно было в помощь. А я еще раз подчеркиваю, что территориальная оборона – это не придаток Вооруженных сил, территориальная оборона – это народный щит спокойствия нашей страны.

Важно Кривонос ответил, реально ли вступление Украины в НАТО

Есть определенные политические силы, которые против этого законопроекта?

Естественно.

Если про ОПЗЖ, то там все понятно. А кто еще против?

Приведу пример, в чем проблема. Когда я общался с польскими сенаторами, и спросил: "Как так у вас случается, что поляки значительно гоноровей украинцев и друг другу чубы и усы дергают по полной программе?" И относительно их депутатов, то также. Но относительно принятия законов в пользу государства – у них работает на "пятерочку". Они мне просто ответили: "Господин генерал, все очень просто. Господин с господином разберется, но Польша превыше всего". Потому что ментально их политики все равно думают о своей стране, а наши политики, очень многие думают не об Украине, а о своих карманах и о том, как решить свои проблемы. Надо, опять же вернусь, что и воспитание политиков – это задача государства.

Здесь знаете, это вопрос национальной безопасности.

Абсолютно верно.