Украинцев с 21 ноября будут штрафовать за отсутствие маски: сколько будут платить нарушители
В Украине с субботы, 21 ноября, вступает в силу закон о штрафах за отсутствие масок в общественных местах и транспорте. Нарушителям придется выложить из кармана от 170 до 255 гривен.
Сколько будут платить за отсутствие маски
Соответствующий закон 20 ноября опубликовали в парламентской газете "Голос Украины", сообщает 24 канал.
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А уже 21 ноября он начнет действовать.
Согласно документу, если человек во время карантина зашел в общественное место или транспорт без средства защиты, он будет вынужден заплатить штраф в размере от 10 до 15 необлагаемых минимумов, то есть от 170 до 255 гривен.
Штрафы могут выписывать уполномоченные представители местной власти, полицейские, а также сотрудники Государственной санитарно-эпидемиологической службы.
Что является средством защиты
- маска, в частности, сделана собственноручно;
- респиратор.
Однако они должны обязательно прикрывать нос и рот.
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Какое наказание предусмотрено за нарушение карантина / Инфографика 24 канала
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