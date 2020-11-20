В Украине с субботы, 21 ноября, вступает в силу закон о штрафах за отсутствие масок в общественных местах и транспорте. Нарушителям придется выложить из кармана от 170 до 255 гривен.

Сколько будут платить за отсутствие маски

Соответствующий закон 20 ноября опубликовали в парламентской газете "Голос Украины", сообщает 24 канал.

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А уже 21 ноября он начнет действовать.

Согласно документу, если человек во время карантина зашел в общественное место или транспорт без средства защиты, он будет вынужден заплатить штраф в размере от 10 до 15 необлагаемых минимумов, то есть от 170 до 255 гривен.

Штрафы могут выписывать уполномоченные представители местной власти, полицейские, а также сотрудники Государственной санитарно-эпидемиологической службы.

Что является средством защиты

маска, в частности, сделана собственноручно;

респиратор.

Однако они должны обязательно прикрывать нос и рот.

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Обратите внимание! Кабинет Министров объявил о намерении усилить ответственность за несоблюдение масочного режима в помещениях и транспорте еще в июне.



Какое наказание предусмотрено за нарушение карантина / Инфографика 24 канала