Трагедия в Вене 2 ноября унесла жизни сразу 4 человек. Еще более 15 пострадавших находятся в больнице. К счастью, украинцев среди погибших во время теракта в Вене нет.

Официальную информацию о том, что украинцев среди погибших нет, сообщил посол Украины в Вене Александр Щерба. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

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Ранее Щерба заявлял, что рядом с местом трагедии были украинские студенты. В то же время жертвами теракта в Вене стали 4 человека, информации об их гражданстве пока нету. Еще по меньшей мере 18 – получили ранения. Известно, что среди пострадавших есть сотрудник полиции.

Что известно о пострадавших

Раненая в результате теракта женщина умерла в больнице.

Еще одна женщина умерла в клинике Оттакринг. Она работала официантом в одном из заведений Вены и ей было от 40 до 50 лет.

Оттакринг. Она работала официантом в одном из заведений Вены и ей было от 40 до 50 лет. Мужчину расстреляли на улицах австрийской столицы.

австрийской столицы. По данным правоохранителей, одного из предполагаемых преступников расстреляли силовики.

Ужасный теракт в Вене: главное

Стрельба в центре австрийской столицы произошла вечером 2 ноября. Несколько мужчин открыли беспорядочный огонь по людям, которые сидели за столиками в уличных кафе и ресторанов.

Также нападающие стреляли в прохожих. В полиции заявили о 6 различных местах, где действовали террористы.

По словам бургомистра Вены, один из преступников мог иметь на себе пояс со взрывчаткой. Австрийские СМИ показали кадры по задержанию 4 вероятных стрелков. О своей причастности к нападениям уже заявили джихадисты.

Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал инцидент терактом. Подозреваемого в теракте в центре Вены задержали 3 ноября в городе Линц на севере Австрии. Сейчас его личность устанавливают правоохранители.

Центр австрийской столицы перекрыла полиция. К охране некоторых объектов привлекли даже военнослужащих. В МВД, в свою очередь, порекомендовали детям не идти в школу.

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