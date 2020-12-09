Министерство иностранных дел Украины согласовало с белорусскими властями допуск украинских граждан в Беларусь с целью лечения. Это касается периода введенных официальным Минском временных ограничений пересечения наземной границы.

Такую информацию рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Об этом сообщили на сайте МИД.

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Украинские пациенты в неопределенности

По его словам, с начала ноября значительное количество украинских пациентов оказались в ситуации неопределенности после решения Беларуси закрыть наземную границу. В частности те, которым необходима трансплантация.

Я немедленно поручил нашему посольству в Минске решить проблему. Уже в середине ноября мы согласовали вопрос въезда украинских пациентов с белорусскими властями,

– отметил Кулеба.

Проблем не должно быть

Министр отметил, что украинские граждане, имеющие соответствующие документы от белорусских медицинских учреждений, не должны иметь проблем с пересечением границы.

Он также добавил: "Это касается не только критически важных операций, но и поездок с целью медицинского обследования".

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