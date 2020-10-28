Украинцев могут не пускать в Беларусь
Украинцев, литовцев и поляков могут не пускать в Беларусь. Пограничники страны уже принимают меры для этого.
Почему украинцев могут не пускать в Беларусь
В Беларуси считают Украину, Литву и Польшу угрозой. Об этом в эфире Общественного радио заявил посол Украины в Республике Беларусь Игорь Кизим.
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Пограничники принимают меры, чтобы не допускать на территорию Беларуси людей из трех соседних стран,
– рассказал посол.
По словам Кизима, это безосновательно, но это кому-то нужно, оправдывать жесткие действия в отношении протестующих.
К слову, ранее в Беларуси заявляли, что могут закрыть маршруты в Украину из-за второй волны коронавируса.
Что происходит в Беларуси последние новости
- 25 октября в Беларуси начался масштабный протест. Силовики устроили жесткий разгон митингующих.
- Все потому, что в этот день истек срок ультиматума лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской к действующему самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко. Оппозиция требовала, чтобы Лукашенко ушел с должности и власть прекратила насилие против мирных демонстрантов.
- 26 октября в Беларуси возобновилась всенародная забастовка.
- Лукашенко же 27 октября заявил, что против страны ведут террористическую войну. Кроме того, политик призвал высшие учебные заведения отчислить студентов, которые выходят на протесты.