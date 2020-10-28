Украинцев, литовцев и поляков могут не пускать в Беларусь. Пограничники страны уже принимают меры для этого.

Почему украинцев могут не пускать в Беларусь

В Беларуси считают Украину, Литву и Польшу угрозой. Об этом в эфире Общественного радио заявил посол Украины в Республике Беларусь Игорь Кизим.

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Пограничники принимают меры, чтобы не допускать на территорию Беларуси людей из трех соседних стран,

– рассказал посол.

По словам Кизима, это безосновательно, но это кому-то нужно, оправдывать жесткие действия в отношении протестующих.

К слову, ранее в Беларуси заявляли, что могут закрыть маршруты в Украину из-за второй волны коронавируса.

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