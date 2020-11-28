Ежегодно в четвертую субботу ноября в Украине отмечают День памяти жертв Голодомора. Украинцы 28 ноября на своих страницах в социальных сетях пишут, что помнят и никогда не забудут о страшном преступлении против нашего народа.

О том, как украинцы чтят память жертв Голодомора, пишет 24 канал.

Важно Дети ловили воробьев, вырывали перышки и ели: жуткие воспоминания очевидцев Голодомора

Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский призвал людей в 16:00 зажечь возле окна свечу памяти: "Пусть они согреют своим теплом души невинных жертв голодоморов".

В память и сердце каждого из нас приходит страшный гость – воспоминания о нечеловеческих преступлениях, которые лишили жизни миллионы украинцев. Эти потери сопоставимы с теми, что понесла Украина во Второй мировой войне. Как можно стремиться уничтожить целый народ? Мы никогда не сможем это понять и простить,

– подчеркнул президент.

Зеленский вместе с женой Еленой, руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком и премьер-министром Денисом Шмыгалем установили возле памятного знака "Горькая память детства" композицию из пшеничных колосьев и калины.

Зеленский почтил память жертв Голодомора: смотрите видео

Денис Шмыгаль

Премьер Шмыгаль в своем телеграм-канале назвал Голодомор местью тоталитарного режима за сопротивление и идейные взгляды украинцев. Он призвал население почтить память погибших, а также "людей правды", которые рискуя жизнью, не дали коммунистам скрыть это преступление.

За годы ужасных преступлений против украинцев Советская власть, создав искусственный голод, забрала миллионы человеческих жизней. Сегодня неизвестны ни точное количество, ни поименный список жертв, так как в коммунистических верхах тщательно замалчивали геноцид,

– сказал Шмыгаль.

Дмитрий Разумков

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков на своей странице в фейсбуке тоже почтил погибших от Голодомора. Политик подчеркнул, что обязанность государства – сохранить память о жертвах и строить страну, в которой подобные трагедии никогда не смогут повториться.

Петр Порошенко

Пятый президент Петр Порошенко отметил, что историческая ответственность за Голодомор 1932 – 1933 годов лежит на России, как правопреемнице СССР. А преступление против украинского народа не имеет срока давности.

Сегодня мы молимся за души миллионов нерожденных и уничтоженных. Вспоминаем сыновей и дочерей самых плодородных украинских земель, которые были жестоко убиты голодом, организованным людоедским коммунистическим режимом,

– написал Порошенко.

Митрополит Епифаний

Глава Православной церкви Украины Епифаний подчеркнул, что Голодомор – это также преступление против правды. Потому что искусственный голод и его последствия замалчивались организаторами на протяжении многих десятилетий. Однако, по словам митрополита, невозможно скрыть и уничтожить правду.

К теме Почему уничтожали украинцев и как это хотели скрыть: важные факты истории Голодомора

"Украинский народ никогда не успокоится и не примирится с фактом этого преступления, но мы должны молиться за покой для душ погибших, которого они не знали при земной жизни", – подчеркнул Епифаний.

По словам митрополита, наша миссия – через боль достойно почтить каждую жертву Голодомора и не дать подобному преступлению повториться где угодно.

Эмине Джапарова

Заместительница министра иностранных дел Джапарова отметила, что международное признание Голодомора 1932 – 1933 годов геноцидом является не только коллективным актом искупления трагедии, а также проявлением международной солидарности с украинским народом.

Комплексно спланированное и реализованное уничтожение украинского народа ежедневно уносило больше тысячи жизней. В результате умерли миллионы и еще больше – не родились. Такой была цена, которую украинцы "платили" за попытку восстановить свою национальную независимость в 1917 – 1920 годах,

– подчеркнула Джапарова.

Владимир Вятрович

Бывший глава Института национальной памяти и нардеп Вятрович отметил, что Украина всегда будет помнить тех, кто делился последним куском хлеба и показывал миру силу человечности.

Эта память – наш реванш за миллионы убитых. Она делает нас сильнее, потому что в памяти они оживают и становятся рядом с нами в нынешней борьбе,

– написал нардеп.

Что стоит знать о Голодоморе: смотрите видео