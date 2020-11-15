С 14 ноября в Украине начал действовать карантин выходного дня, однако многие украинцы пренебрегли ограничительными мерами. Так, только за прошедшие сутки правоохранители составили почти 1000 административных протоколов.

В целом полицейские зафиксировали 1029 сообщений, связанных с нарушением карантинных мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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В течении суток полицейские начали 9 уголовных производств и составили 990 административных протоколов за нарушение карантинных ограничений. В первый день карантина выходного дня за порядком следили почти 20 тысяч правоохранителей. По информации Нацполиции работали 1542 рейдовых группы, которые проверили более 17 тысяч субъектов хозяйствования.

Результаты работы правоохранителей

В целом 1355 заведений хозяйствования прекратили работу деятельность, в том числе:

891 заведение сферы торгового и бытового обслуживания населения,

416 заведений общественного питания,

21 дискотек и ночных клубов,

18 спортивных залов, фитнес-центров и бассейнов,

6 торгово-развлекательных центров,

3 учреждения, оказывающие услуги по размещению лиц (кроме гостиниц).

Больше всего нарушений зафиксировали во Львовской области, а меньше всего – в Тернопольской.

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Сколько админпротоколов составила полиция за все время карантина / Фото Нацполиции



В каких областях зафиксировали больше нарушений карантина / Фото Нацполиции

Карантин выходного дня: главное

Решение о введении в Украине карантина выходного дня приняли во время заседания Кабмина 11 ноября. Власти надеются, что это поможет разорвать цепочку передачи коронавируса. Так как активно люди контактируют именно в выходные.

Правительство запретило деятельность:

заведений питания,

торговых центров,

культурных заведений,

спортзалов и фитнес-центров,

средств размещения, в том числе гостиниц (кроме тех, которые выполняют социальные функции).

В то же время работать в обычном режиме будут аптеки, отдельные супермаркеты, АЗС, финучреждения для населения. Также Кабмин назначил время с 10:00 до 12:00 часами для обслуживания пенсионеров.



Новые условия карантина в Украине / Инфографика 24 канала