Украинцы массово нарушали карантин выходного дня: полиция составила почти 1000 админпротоколов
С 14 ноября в Украине начал действовать карантин выходного дня, однако многие украинцы пренебрегли ограничительными мерами. Так, только за прошедшие сутки правоохранители составили почти 1000 административных протоколов.
В целом полицейские зафиксировали 1029 сообщений, связанных с нарушением карантинных мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
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В течении суток полицейские начали 9 уголовных производств и составили 990 административных протоколов за нарушение карантинных ограничений. В первый день карантина выходного дня за порядком следили почти 20 тысяч правоохранителей. По информации Нацполиции работали 1542 рейдовых группы, которые проверили более 17 тысяч субъектов хозяйствования.
Результаты работы правоохранителей
В целом 1355 заведений хозяйствования прекратили работу деятельность, в том числе:
- 891 заведение сферы торгового и бытового обслуживания населения,
- 416 заведений общественного питания,
- 21 дискотек и ночных клубов,
- 18 спортивных залов, фитнес-центров и бассейнов,
- 6 торгово-развлекательных центров,
- 3 учреждения, оказывающие услуги по размещению лиц (кроме гостиниц).
Больше всего нарушений зафиксировали во Львовской области, а меньше всего – в Тернопольской.
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Сколько админпротоколов составила полиция за все время карантина / Фото Нацполиции
В каких областях зафиксировали больше нарушений карантина / Фото Нацполиции
Карантин выходного дня: главное
Решение о введении в Украине карантина выходного дня приняли во время заседания Кабмина 11 ноября. Власти надеются, что это поможет разорвать цепочку передачи коронавируса. Так как активно люди контактируют именно в выходные.
Правительство запретило деятельность:
- заведений питания,
- торговых центров,
- культурных заведений,
- спортзалов и фитнес-центров,
- средств размещения, в том числе гостиниц (кроме тех, которые выполняют социальные функции).
В то же время работать в обычном режиме будут аптеки, отдельные супермаркеты, АЗС, финучреждения для населения. Также Кабмин назначил время с 10:00 до 12:00 часами для обслуживания пенсионеров.
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