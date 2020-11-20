Вблизи побережья Великобритании обнаружили судно, на котором перевозили нелегальных мигрантов. Среди фигурантов дела есть и граждане Украины. Совместное расследование проводят британские и украинские полицейские.

Задержали двух граждан Украины

Рыболовное судно с 69 мигрантами из Юго-Восточной Европы задержали 18 ноября у побережья Восточной Англии. Об этом информирует пресс-служба Нацполиции Украины.

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Операцию проводили британские пограничники и Нацагентсво борьбы с преступностью. Экипаж судна задержали при содействии нелегальной миграции. Из трех членов экипажа двое – украинцы.

Мы совместно с британскими коллегами из NCA проверяем возможность причастности транснациональных организованных группировок к функционированию этого канала нелегальной миграции. В то же время изучаем наличие вербовки и вовлечение украинцев в преступную деятельность,

– рассказал начальник Департамента противодействия преступности, связанной с торговлей людьми, Сергей Пантелеев.



Маршрут перевозки нелегалов / Изображение с сайта Нацполиции

Украина вошла в следственную группу под эгидой Европола

Пантелеев отметил, что сейчас в греческих и итальянских тюрьмах находятся около 200 украинцев. Они – либо сообщники контрабандистов, либо жертвы вербовщиков. Украина, Греция, Италия, Грузия, Турция, Словакия вошли в международную следственную группу под эгидой Европола, которая и будет расследовать дела о торговле людьми.