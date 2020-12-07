В Украине бронирование железнодорожных и авиабилетов начало восстанавливаться. В ноябре – декабре украинцы начали активно планировать свои путешествия.

Да, в ноябре бронирование железнодорожных билетов возросло на 50%. Об этом пишет Укринформ со ссылкой на данные сервиса Опендатабот.

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В то же время в начале декабря бронирование железнодорожных билетов в Украине возросло до 69%.

Что касается авиабилетов, то их бронирование возросло с 50% в начале ноября до 70% в начале декабря. Заметим, что за 100% были взяты показатели бронирования до карантина.

Вероятно, на планирование путешествий украинцев повлияли заявления президента и представителей Кабмина, которые пообещали, что даже в случае нового локдауна не будут останавливать транспорт и закрывать границы.

Ранее в МИД заявили, что закрывать аэропорты в случае введения локдаунав Украине – нецелесообразно. То же касается и запрета на въезд иностранцев в Украину.

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В то же время при планировании путешествия следует помнить об обязательном масочном режиме в транспорте и других правилах, которые призывает соблюдать тот или иной перевозчик.