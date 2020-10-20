Украинцы выделили главные проблемы государства. В первой тройке – война на Донбассе, коррупция и безработица.

Об этом свидетельствуют данные, полученные в результате социологического исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии.

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Так, респондентам предлагали список проблем, из которых они могли выбрать те, которые считают самыми главными. Следовательно, в первой тройке оказались война на Донбассе, коррупция, а также безработица.

Чуть ниже в перечне, но с большим процентом следующие проблемы: коммунальные тарифы, предотвращение экономического кризиса, развитие экономики, а также – улучшение системы здравоохранения.

Какие проблемы являются самыми главными для Украины: результаты опроса

Война на Донбассе – 62,6% опрошенных считают эту проблему самой главной.

опрошенных считают эту проблему самой главной. Коррупция – 52,8%.

Безработица – 43,2%.

Коммунальные тарифы – 28,8%.

Предотвратить экономический кризис, развитие экономики – 27,8%.

Улучшение системы здравоохранения – 18,8%.

Повышение социальных выплат – 16,6%.

Борьба с распространением коронавируса – 11,3%.

Отмена запуска рынка земли – 8,1%.

Улучшение системы образования – 5,4%.

Возврат контроля над Крымом – 4,9%.

Улучшение инфраструктуры – 4,9%.

Снижение уровня преступности – 3,6%.

Децентрализация – 3,4%.

Расширение сферы применения украинского языка – 1,2%.

Повышение статуса русского языка – 0,7%.

Остальное – 1,5%.

Трудно сказать – 0,8%.



Результаты опроса, проведенного среди украинцев, относительно главных проблем в государстве / Скриншот

Исследование продолжалось с 8 по 15 октября. Его проводили методом личного интервью с использованием планшета. Таким образом были опрошены 1 009 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих в 73 населенных пунктах всех регионов Украины, кроме Крыма и оккупированных территорий Донбасса.

Заметим, что социологи также поинтересовались, доверяют ли украинцы всенародному опросу, который власть собирается провести в день местных выборов 25 октября. Интересно, что мнения украинцев разделились фактически поровну: 43,4% доверяют будущим результатам опроса Зеленского, а 40,7% – нет.