Неправильно называть полуостров Крым аннексированным. Такую формулировку использует Россия. Международное сообщество использует формулировку "временно оккупированные территории".

Корректным по Крыму также является формулировка "попытка аннексии", однако не "аннексия". Об этом заявил заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Игорь Яременко, сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Заметьте Крым – часть Украины, – Санду

Это крайне важно и для нас в том числе. Это подчеркивает соответствующие обязательства РФ по международному гуманитарному праву,

- подчеркнул Яременко.

В МинТОТ отметили, что формулировку "аннексированный Крым" довольно часто используют в Украине. Однако согласно украинскому законодательству, полуостров является временно оккупированным. Называя Крым "аннексированным", украинская сторона фактически соглашается с тем, что вопрос полуострова является закрытым.

Обратите внимание! Россия оккупировала Крым в 2014 году. Тогда на полуострове был проведен псевдореферендум, который не признали ни Украина, ни мир.

Аннексией называют насильственное присоединение определенным государством всей или части территории другого государства в одностороннем порядке.